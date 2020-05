Dierikon, 11. Mai 2020

Medienmitteilung

Generalversammlung der Komax Holding AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG genehmigten an der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2020 alle Anträge des Verwaltungsrats. Die Generalversammlung fand ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre in den Räumlichkeiten der Komax Holding AG in Dierikon statt. Insgesamt waren 42.8% der Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats zur Bekämpfung des Coronavirus waren keine Aktionärinnen und Aktionäre zur Generalversammlung vor Ort zugelassen. Sie konnten ihr Stimm- und Wahlrecht mittels elektronischer oder schriftlicher Anweisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Dieser vertrat 42.8% der insgesamt 3.85 Millionen Aktien.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Sie haben somit alle bisherigen sechs Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Mariel Hoch und Roland Siegwart. In den Vergütungsausschuss haben die Aktionärinnen und Aktionäre Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt.

Solides finanzielles Fundament

Auch die beantragte Gewinnverwendung und damit den Verzicht auf eine Dividende genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre mit grosser Mehrheit. Verwaltungsratspräsident Beat Kälin hat in diesem Zusammenhang betont, dass für den Verwaltungsrat eine weitsichtige Liquiditätsplanung hohe Priorität geniesst: «In der aktuellen ausserordentlichen Situation ist die Liquiditätssicherung und damit der Erhalt von Handlungsspielraum zentral.» Zudem hat er bestätigt, dass Komax weiterhin über ein solides finanzielles Fundament verfügt: «Wir haben im ersten Quartal 2020 den Konsortialkredit von CHF 160 Millionen auf CHF 190 Millionen erhöht. Zusätzlich hat Komax bei weiteren Banken einen Kreditrahmen von CHF 30 Millionen. Somit verfügt Komax insgesamt über einen Kreditrahmen von CHF 220 Millionen. Von diesem hat Komax per 31. März 2020 CHF 155 Millionen bzw. rund 70% bezogen. Wir sind folglich finanziell gut aufgestellt in dieser aussergewöhnlichen Zeit.»

Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 2100 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.