FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die Kurse gegenüber den Fundamental-Daten zu weit enteilt seien. Grundsätzlich Neues gab es nicht, wenngleich in einigen Ländern wieder steigende Infektionszahlen verzeichnet wurden. Insgesamt verlief das Geschäft zu Wochenbeginn sehr ruhig. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht an und die Zahl der Unternehmensmeldungen hielt sich in Grenzen.

Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 10.825 Punkte. "Der DAX fühlt sich in der Region zwischen 10.000 und 11.000 Punkten wohl", so ein Händler. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,8 Prozent auf 2.884 Punkte nach unten. Zeitweise notierte der TecDAX über dem Niveau von 3.000 Punkten, er schloss aber mit 2.987 Punkten knapp darunter.

Wirecard kommt Forderungen von Aktionären entgegen

Gut kamen an der Börse die personellen und strukturellen Reorganisationen bei Wirecard an. "CEO Markus Braun wird aus der Schusslinie genommen und kümmert sich zukünftig um das, was er kann", sagte ein Händler. James Freis, ehemals Deutsche Börse, wird künftig den wichtigen Bereich Legal und Compliance verantworten.

Zudem wird ein COO installiert, der dann für die Koordination der Tochtergesellschaften verantwortlich ist. Das Geschäft mit "Third-Party-Acquirers" soll herunter-, das Geschäft mit eigenen Lizenzen hochgefahren werden. "Damit ist zumindest ein erster Schritt getan", so der Händler weiter. Für Wirecard ging es um 8,3 Prozent nach oben.

Nach soliden Erstquartalszahlen gewannen LEG Immobilien 3,8 Prozent. Das Unternehmen bestätigte die Jahresprognose. Die Zahlen stießen bei Analysten auf ein positives Echo.

Auf neue Rekordhochs von 78,50 Euro stiegen nach positiven Analysten-Kommentaren Compugroup. Die Aktie gewann 1,1 Prozent auf 76,35 Euro. Für Siltronic ging es dagegen um 6,2 Prozent nach unten, Infineon gaben um 2,7 Prozent nach. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Beide Titel haben sich stark von den Jahrestiefs erholt.

Lafargeholcim mit Rücksetzer in Asien

Die Strategie von Lafargeholcim, sich schlanker aufzustellen und aus den asiatischen Märkten zurückzuziehen, hat einen Dämpfer erhalten. Der Verkauf von Holcim Philippinen an San Miguel ist an der fehlenden Zustimmung der dortigen Wettbewerbskommission gescheitert. Auch wenn nun ein anderer Käufer gefunden werden kann, bezweifeln die Analysten der UBS, ob der damals erzielte Verkaufspreis erneut vereinbart werden kann. Lafargeholcim verloren 1,5 Prozent.

Mit Blick auf einzelne Sektoren hielten sich defensive Branchen wie Nahrungsmittel und Pharma gut. Zyklische Titel wie Rohstoff-, Reise und Touristik- und Bankenaktien wurden dagegen gemieden. Im Bankensektor verloren BBVA 2,9 Prozent und Santander 2,8 Prozent. Hintergrund könnte die am Montag auslaufende Frist für eine Einigung zwischen Gläubigern und Argentinien gewesen sein. Sollte eine Einigung ausbleiben, droht dem Land nach Ablauf einer Gnadenfrist einmal mehr die Staatspleite.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 2.883,75 -24,36 -0,8% -23,0% Stoxx-50 2.851,72 -4,01 -0,1% -16,2% Stoxx-600 339,70 -1,35 -0,4% -18,3% XETRA-DAX 10.824,99 -79,49 -0,7% -18,3% FTSE-100 London 5.930,30 -5,68 -0,1% -21,3% CAC-40 Paris 4.490,22 -59,42 -1,3% -24,9% AEX Amsterdam 520,33 -0,23 -0,0% -13,9% ATHEX-20 Athen 1.432,51 -20,73 -1,4% -37,7% BEL-20 Bruessel 3.060,00 +1,35 +0,0% -22,7% BUX Budapest 34.908,12 +111,99 +0,3% -24,3% OMXH-25 Helsinki 3.672,36 -12,23 -0,3% -13,0% ISE NAT. 30 Istanbul 114.207,42 -384,08 -0,3% -17,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.187,63 +17,32 +1,5% +4,6% PSI 20 Lissabon 4.238,40 -28,57 -0,7% -19,3% IBEX-35 Madrid 6.672,20 -110,90 -1,6% -30,1% FTSE-MIB Mailand 17.381,36 -57,94 -0,3% -25,8% RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% -26,6% OBX Oslo 691,60 -4,08 -0,6% -18,0% PX Prag 885,94 +4,60 +0,5% -20,6% OMXS-30 Stockholm 1.556,49 -6,70 -0,4% -12,2% WIG-20 Warschau 1.587,31 -19,19 -1,2% -26,2% ATX Wien 2.226,31 -20,19 -0,9% -28,6% SMI Zuerich 9.689,71 +24,36 +0,3% -8,7% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Uhr Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0813 -0,18% 1,0838 1,0854 -3,6% EUR/JPY 116,42 +0,76% 115,85 115,62 -4,5% EUR/CHF 1,0518 -0,15% 1,0525 1,0529 -3,1% EUR/GBP 0,8772 +0,42% 0,8731 0,8729 +3,6% USD/JPY 107,66 +0,95% 106,90 106,52 -1,0% GBP/USD 1,2327 -0,62% 1,2413 1,2435 -7,0% USD/CNH (Offshore) 7,1085 +0,20% 7,0941 7,0860 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.918,26 +2,16% 8.675,76 10.014,76 +23,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,39 24,74 -1,4% -0,35 -59,0% Brent/ICE 29,91 30,97 -3,4% -1,06 -52,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.694,50 1.702,74 -0,5% -8,24 +11,7% Silber (Spot) 15,38 15,46 -0,5% -0,08 -13,8% Platin (Spot) 764,25 771,25 -0,9% -7,00 -20,8% Kupfer-Future 2,38 2,41 -1,3% -0,03 -15,3% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2020 12:17 ET (16:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.