Halle (ots) - Mit der Corona-Krise ist mutmaßlich noch mehr Leid über viele ungeschützte Kinder und Frauen gekommen. Bislang gibt es zwar nach Polizei-Erkenntnissen keine signifikante Zunahme von Gewalt oder Missbrauch im häuslichen Umfeld. Damit ist jedoch zu rechnen, denn zum einen passieren Gewalttaten gegen Frauen und Kinder zu zwei Dritteln in den eigenen vier Wänden. Zum anderen führt die Isolation in Wohnungen erfahrungsgemäß zu noch mehr Gewalt.

Allein aus diesem Grund ist es notwendig, Schulen und Kindertagesstätten im Zuge gelockerter Beschränkungen rasch wieder in funktionierende soziale Netzwerke zu verwandeln und als Auffangstationen für bedrohte oder missbrauchte Kinder zu integrieren.



