ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 39 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Lorraine Quoirez widmete sich in einer am Montag vorliegenden Studie der Frage, ob die französische Bank in Zeiten der Corona-Krise eine bessere Wahl im Sektor sei. Das Ausmaß der staatlichen Unterstützung sei in Europa beispiellos und sollte Anlegern eine gewisse Sicherheit geben. Sie passte ihre Schätzungen leicht nach oben an./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 12:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

