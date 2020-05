ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Mark Freshney senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen wegen des Coronavirus. Der Konzern sei aber mittlerweile defensiver aufgestellt als in früheren Zyklen. Kostensenkungen hätten immer noch das Zeug dazu, um die operative Marge (Ebit) zurück in den Bereich von 8 bis 10 Prozent zu bringen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 09:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 09:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken