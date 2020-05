Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar, ein führender Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikproduken, kündigte an, dass die Leistung seiner hocheffizienten Solarmodule unter gängigen Testbedingungen mit über 525 W nun einen neuen Branchenrekord erreicht hat. Dieses PV-Modul mit ultrahoher Leistung von 525 W+ wurde dafür entwickelt, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen, die Nachfrage nach einer weiteren Senkung der Stromerzeugungskosten (LCOE) zu bedienen und die Maximierung des wirtschaftlichen Werts von PV-Systemen für die Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzielen. Das Ziel dieser neuen Serie von Hochleistungsmodulen ist es, JA Solars hochqualitative und kosteneffiziente PV-Produkte für seine internationalen Kunden auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Die Module werden ab der zweiten Jahreshälfte 2020 verfügbar sein.



"Wir bei JA Solar haben uns auf technologische Innovation konzentriert und setzen uns dafür ein, unseren internationalen Kunden hoch effiziente und verlässliche Photovoltaikprodukte zu bieten. Unser Fokus auf den "Kunden im Mittelpunkt" hat uns zu diesem Durchbruch verholfen, durch den wir die Möglichkeit haben, die Anerkennung der PV-Branche und unserer geschätzten Kunden zu erhalten", sagte Jin Baofang, Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender von JA Solar.



"Der aktuelle Durchbruch in der Ausgangsleistung von Modulen ist ein weiterer Meilenstein der Bemühungen von JA Solar, die Produktleistung zu verbesserund die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile für unsere Kunden voran zu bringen. In der Zukunft werden wir uns weiter auf die technische Innovation unserer Produkte konzentrieren, um die Entwicklung der Photovoltaikbranche voranzutreiben und es mehr Menschen zu ermöglichen, die Vorteile sauberer Energie zu genießen", fügte er hinzu.



