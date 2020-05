Beim Corona-Härtefallfonds für Klein- und Kleinstunternehmen werden Nachbesserungen notwendig sein, sowohl bei der Höhe als auch bei der Dauer der Hilfen, sagte Wifo-Chef Christoph Badelt am Montagabend in der Talkshow "Milborn" des Privatsenders Puls24. "Da muss man sicherlich neu dazulernen und ich glaube, da wird es immer wieder einen Anpassungsbedarf geben", so Badelt.Gleichzeitig müsse man anerkennen, ...

