FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind deutsche Aktien am Montagabend nach Xetra-Schluss rege gehandelt worden. Prosiebensat1 wurden am Abend 4 Prozent fester gestellt. Der US-Investor KKR hatte sich insgesamt 5,21 Prozent der Stimmrechte am Medienkonzern gesichert. Delivery Hero wurden 1,2 Prozent leichter mit 86,90 Euro gehandelt - hatten aber auch schon deutlicher im Minus gelegen. Der Platzierungspreis der Kapitalerhöhung für das Mitarbeiteroptionsprogramm war auf 85,25 Euro je Aktie festgelegt wurden.

Gesucht waren zwei Titel, deren Unternehmen am Dienstagmorgen Geschäftszahlen vorlegen werden. Bei hohen Umsätzen wurden Teamviewer 3 Prozent höher gestellt und Thyssenkrupp um 1 Prozent. "Bei Thyssenkrupp waren Schnäppchenjäger am Werk", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.873 10.825 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 11, 2020 16:48 ET (20:48 GMT)

