Die Jernigan Capital, Inc. (ISIN: US4764051052, NYSE: JCAP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. Juli 2020 (Record date: 1. Juli 2020). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,92 US-Dollar zur Auszahlung. Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 12,61 US-Dollar und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 7,3 Prozent (Stand: 11. ...

