Der Wochenstart begann verheißungsvoll mit einer Vorbörse über 11.000 Punkten. Doch diese Euphorie war schon ab 9 Uhr Geschichte. Was blieb am Ende übrig? Ängstliche Bullen am Montag Die Kursgewinne schmolzen ein wenig wie Eis in der Frühlingssonne. Ganz langsam aber dann doch am Ende komplett, so dass hier trotz einer späteren Erholung ein Kursminus von 80 Punkten blieb. Der Widerstand von 11.000 Punkten und quasi der ganze Bereich darüber schien doch erst einmal zu hartnäckig zu sein. Hierauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...