Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Der internationale Flughafen von Katar behält die Titel "Bester Flughafen im Nahen Osten" und "Bester Mitarbeiterservice im Nahen Osten"Hamad International Airport (HIA) wurde von den SKYTRAX World Airport Awards 2020 unter 550 Flughäfen weltweit als "Drittbester Flughafen der Welt" eingestuft. Der HIA verbesserte sich vom vierten Platz im Jahr 2019 auf den dritten Platz im Jahr 2020 und war seit seiner Betriebsaufnahme im Jahr 2014 stets in der Rangliste "Beste Flughäfen der Welt" vertreten.Ing. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer am Hamad International Airport, sagte: "Jedes Jahr, in dem wir in der Rangliste nach oben klettern, ist besonders lohnenswert, da diese Ehre direkt von unseren Passagieren kommt, die ihre Erfahrungen bei der Reise durch unseren Flughafen mittels SKYTRAX-Umfragen geteilt haben. Trotz aller Herausforderungen, mit denen der Luftfahrtsektor heute konfrontiert ist, fühlen wir uns unserer primären Aufgabe verpflichtet, Reisenden dabei zu helfen, ihre Heimatländer sicher zu erreichen."Edward Plaisted, CEO von Skytrax, sagte: "Der Hamad International Airport behält weiterhin eine Spitzenposition als führender, globaler Dreh- und Angelpunkt unter den Flughäfen, und die Mitarbeiter und das Management können über diese Anerkennung von Seiten ihrer Kunden begeistert sein. Im Jahr 2020 wurde der Hamad International Airport zum ersten Mal als einer der besten drei Flughäfen der Welt bestätigt, was ein fabelhafter Erfolg ist."Darüber hinaus erhielt der HIA zum sechsten Mal in Folge die Auszeichnung "Best Airport in the Middle East" (Bester Flughafen im Nahen Osten) und zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung "Best Staff Service in the Middle East" (Bester Mitarbeiterservice im Nahen Osten). Der HIA hält außerdem seit 2017 auch seine Einstufung als Fünf-Sterne-Flughafen aufrecht. Diese Leistungen sind das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements, die das Flughafenpersonal gezeigt hat, um HIA zum "am schnellsten wachsenden Flughafen der Welt" zu machen.Ing.Badr Mohammed Al Meer fügte hinzu: "Die Welt steht aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vor beispiellosen Herausforderungen, und wir sind sicher, dass die Krise nur durch eine umfassende Zusammenarbeit zwischen allen betroffenen Parteien und der Zivilgesellschaft zur Wahrung der Sicherheit aller überwunden werden kann. Unsere Auszeichnungen als "Best Staff Service in the Middle East "(Bester Mitarbeiterservice im Nahen Osten) und "Best Airport in the Middle East" (Bester Flughafen im Nahen Osten) werden unsere Entschlossenheit stärken, unseren Betrieb in diesen schwierigen Zeiten mit der äußersten Sorgfalt weiterzuführen und alle Maßnahmen umzusetzen, die an erster Stelle die Gesundheit und Sicherheit unserer Passagiere und Mitarbeiter gewährleisten."Die SKYTRAX World Airport Awards repräsentieren die Wahl der Passagiere, wenn es um Flughäfen geht, durch die sie gerne reisen. Da die Passagiere im Mittelpunkt der Strategie des Flughafens stehen, hat der HIA im Rahmen seiner Vision des intelligenten Flughafens in die modernsten intelligenten Technologien, Automatisierung und Selbstbedienung investiert. Die World Airport Awards sind die begehrtesten Qualitätsauszeichnungen für die Flughafenbranche.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1166547/Hamad_International_Airport.jpgOriginal-Content von: Hamad International Airport (HIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129856/4594540