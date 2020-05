Der amerikanische Industriekonzern Barnes Group Inc. (ISIN: US0678061096, NYSE: B) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 16 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,23 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Ausbezahlt wird die Dividende am 10. Juni 2020 (Record date: 22. ...

