CEWE stabil aufgestellt: Trotz Corona gutes erstes Quartal

Oldenburg, 12. Mai 2020. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) wächst im ersten Quartal 2020 trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie: Der Umsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 4,1% auf 144,8 Mio. Euro (Q1 2019: 139,2 Mio. Euro). Mit 1,8 Mio. Euro liegt das EBIT im ersten Quartal trotz des Einflusses der Corona-Krise nur knapp unter dem Vorjahresniveau (Q1 2019: 2,3 Mio. Euro). Hauptverantwortlich für das gute Ergebnis ist das Kerngeschäft Fotofinishing, das jüngst erneut mit zwei TIPA World Awards ausgezeichnet wurde: Das CEWE FOTOBUCH gewinnt in der Kategorie "Best Photo Service Worldwide", zudem wird WhiteWall zum "Best Photo Lab" gekürt. Mit einem Wachstum von 10,8% legte der Fotofinishing-Umsatz auf 114,7 Mio. Euro zu (Q1 2019: 103,5 Mio. Euro). Neben dem organischen Wachstum und dem Zuwachs aus der Akquisition von WhiteWall trug auch der Ende März einsetzende "Stay-at-home"-Effekt zu diesem Umsatzplus bei. Betroffen von dem Corona-Shutdown sind hingegen die Geschäftsfelder Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel. "Das starke Ergebnis unseres Kerngeschäfts zeigt, wie resilient wir im Fotofinishing sind", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht belastbar prognostizieren, wie sich Corona in den nächsten Monaten auf unser Geschäft auswirken wird. Wir sehen die Herausforderungen und haben sie gut gemanagt: CEWE ist stabil und sehr solide aufgestellt."Fotofinishing wächst trotz Krise Insbesondere das gestiegene Onlinegeschäft mit Fotoprodukten wirkte sich positiv auf das Ergebnis im Geschäftsfeld Fotofinishing aus. So legte das CEWE FOTOBUCH mit einem Plus von 2,2% und einem Absatz von insgesamt 1,36 Mio. Exemplaren im ersten Quartal weiter zu. Dies ist auch die Folge des "Stay-at-home"-Effekts: Dadurch, dass sich das Leben sehr stark in das eigene Zuhause verlagert hat, verbringen die Menschen mehr Zeit mit Online-Produkten. Das EBIT des Geschäftsbereichs lag bei 3,3 Mio. Euro und damit 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahr (Q1 2019: 3,0 Mio. Euro). Dabei trägt es sogar noch 0,5 Mio. Euro belastende Effekte aus der Kaufpreisallokation der Akquisition von WhiteWall. CEWE hatte WhiteWall im Juni 2019 übernommen.CEWE gewinnt mit CEWE FOTOBUCH und WhiteWall zwei weitere TIPA World Awards Eine schöne Nachricht, gerade in Krisenzeiten: Die Technical Image Press Association, kurz TIPA, hat CEWE mit dem TIPA World Award für die besten Produktneuheiten der internationalen Fotobranche ausgezeichnet. Nach bereits zwei Auszeichnungen für das CEWE FOTOBUCH und einem Award für die Foto-Kacheln hexxas gewinnt CEWE in diesem Jahr erneut die Trophäe mit dem CEWE FOTOBUCH. In der Kategorie "Best Photo Service Worldwide" prämierte die Jury die neu eingeführten Leder- und Leineneinbände. Zudem ist auch WhiteWall als "Best Photo Lab" ausgezeichnet worden - der dritte TIPA World Award für WhiteWall. Die TIPA World Awards werden jährlich in unterschiedlichen Kategorien verliehen und sind die wohl renommiertesten Preise in der Fotoindustrie weltweit. Kein anderer Fotofinisher hat eine mit nun insgesamt sieben TIPA World Awards vergleichbare Auszeichnung erfahren: Ein überragendes Kompliment an die Innovationskraft der CEWE-Gruppe.Corona-Krise führt im Kommerziellen Online-Druck zu Geschäftsrückgang Der Kommerzielle Online-Druck ist von der Corona-Krise spürbar betroffen. Die gesunkene Geschäftstätigkeit im Allgemeinen wirkt sich dabei auch deutlich auf die Nachfrage von Druckerzeugnissen, wie z.B. Werbedrucksachen aus. Unter diesem Einfluss verzeichnet der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 10,5% auf 22,6 Mio. Euro. Noch per Ende Februar - vor dem Corona-Shutdown - hatte CEWE im Geschäftsdruck ein leichtes einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Auch das EBIT im Kommerziellen Online-Druck fällt mit -0,8 Mio. Euro hinter das Vorjahresergebnis zurück (Q1 2019: -0,4 Mio. Euro).Corona-Shutdown mit Geschäftsschließungen treffen CEWE-Einzelhandel stark Die Umsätze des Bereichs Einzelhandel sind durch den bewussten Verzicht auf margenschwaches Geschäft ohnehin geplant rückläufig. Doch durch die extremen Auswirkungen der Pandemie auf den gesamten Einzelhandel zeigt sich der Rückgang von 27,5% auf 7,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal deutlich ausgeprägter als vorgesehen. Das EBIT ist dabei mit -0,5 Mio. Euro - auch aufgrund eines verbesserten Ergebnisses vor dem Corona-Shutdown im Januar und Februar 2020 - insgesamt nur geringfügig schwächer als im Vorjahresquartal (Q1 2019: -0,4 Mio. Euro).Eigenkapitalquote mit 54,0% weiterhin sehr solide Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2020 liegt bei sehr soliden 54,0% (31. März 2019: 54,9%). Im aktuellen Jahr ist darin eine Bilanzverlängerung von rund 59 Mio. Euro durch die IFRS-16-Leasingbilanzierung enthalten (31. März 2019: 62 Mio. Euro). Das ROCE liegt bei 16,0% (Q1 2019: 18,2%), bereinigt um die LASERLINE-Restrukturierungsrückstellungen im 12-Monats-EBIT und den IFRS-16-Effekt im durchschnittlichen Capital Employed beträgt das ROCE sogar 18,9% (bereinigtes Q1 2019: 19,1%).Ausblick: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmensziele noch unklar Wie sich die Corona-Pandemie in den nächsten Monaten auf das Geschäft des Unternehmens auswirken wird, ist derzeit nicht belastbar zu prognostizieren. "Die Situation ist komplett neu und es gibt keine Vergleichswerte. Wir sind davon überzeugt, dass unsere per Post lieferbaren Online-Fotoprodukte uns gut durch die Krise tragen, bis auch der stationäre Einzelhandel zur Normalität zurückgefunden hat. CEWE ist stabil aufgestellt. Doch wie genau die Ergebnisse aussehen werden, können wir seriös aktuell nicht beziffern", erklärt Dr. Christian Friege.Digitale Hauptversammlung in zweiter Jahreshälfte 2020 CEWE hat aus Verantwortung, der Verbreitung des Virus nach Möglichkeit entgegen-zutreten, umfangreiche Maßnahmen umgesetzt, um eine Ansteckung von Mitarbeitern und den Ausfall von Betrieben oder Bereichen zu verhindern. Wenn es möglich ist, arbeiten CEWE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aktuell von zu Hause aus. Im Produktionsbereich wurde der Mehrschichtbetrieb so organisiert und voneinander separiert, dass ein Ausfallrisiko eingrenzt werden konnte. Auch im Verwaltungsbereich wurden Funktionen entsprechend aufgetrennt und räumlich verlagert. Mit 13 Produktionsbetrieben ist CEWE europaweit in der Lage, Kundenaufträge bei Bedarf elektronisch direkt zu anderen Produktionsbetrieben umzuleiten und von dort zu produzieren und zu versenden. Auch bei potenziellen Einschränkungen der von CEWE belieferten Handelspartner können Kunden weiterhin über das Internet ihre CEWE Fotoprodukte bestellen, die Auslieferung erfolgt im Postversand direkt zu den Kunden nach Hause. Im Zuge dieser konsequenten Strategie der Infektionsvermeidung wird CEWE in diesem Jahr die Hauptversammlung nicht als Präsenzveranstaltung ausrichten, sondern sie in der zweiten Jahreshälfte 2020 erstmals als Online-Hauptversammlung rein digital durchführen.Ergebnisse Q1 2020 im ÜberblickCEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1-201- Q1-202- Abw. Abw. 9 0 % abs. (1) Fotofinishing Fotos Mio. 506,3 508,1 0,4% 1,8 Stck. CEWE FOTOBUCH Mio. 1,3 1,4 2,2% 0,0 Stck. Umsatz Mio. 103,5 114,7 10,8% 11,2 Euro EBIT Mio. 3,0 3,3 10,4% 0,3 Euro Effekte aus Mio. -0,6 -1,1 --- --- Kaufpreisallokationen Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 3,6 4,4 23,1% 0,8 Euro (2) Einzelhandel Umsatz Mio. 10,4 7,5 -27,5- -2,9 Euro % EBIT Mio. -0,4 -0,5 -39,4- -0,1 Euro % (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. 25,2 22,6 -10,5- -2,7 Euro % EBIT Mio. -0,4 -0,8 -115% -0,4 Euro Effekte aus Mio. -0,2 -0,1 --- --- Kaufpreisallokationen Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. -0,2 -0,7 -255% -0,5 Euro (3) Sonstiges Umsatz Mio. 1,6 1,3 27,1% 0,3 Euro EBIT Mio. -0,2 -0,3 52,4% 0,2 Euro CEWE Gruppe Einheit Q1-201- Q1-202- Abw. Abw. 9 0 % abs. Umsatz Mio. 139,2 144,8 4,1% 5,6 Euro EBIT Mio. 2,3 1,8 -22,7- -0,5 Euro % Summe der Sondereffekte Mio. -0,8 -1,2 --- --- Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 3,1 3,0 -0,4% 0,0 Euro EBT Mio. 2,1 1,5 -26,2- -0,5 Euro % Ergebnis nach Steuern Mio. 1,1 1,7 47,1% 0,5 Euro Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.Der hier dargestellte CEWE-Gruppenumsatz sowie das Gruppen-EBIT sind für die aktuelle Berichtsperiode wie auch für die Vorjahreswerte gemäß IFRS 5 ohne die zur Veräußerung gehaltene Konzerngesellschaft futalis gezeigt, die als "discontinued operation" in der Segmentberichterstattung jedoch weiterhin im Geschäftsfeld "Sonstiges" enthalten ist.Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern"(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. KGaA, Axel Weber (Investor Relations) Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de Finanzterminkalender (soweit terminiert)06.08.2020 Veröffentlichung des H1 2020 Zwischenberichts 06.08.2020 Pressemitteilung zum H1 2020 22.09.2020 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2020 23.09.2020 Baader Investment Conference 2020 12.11.2020 Veröffentlichung der Q3 2020 Zwischenmitteilung 12.11.2020 Pressemitteilung zum Q3 2020 16.11.2020 Deutsches Eigenkapitalforum, FrankfurtÜber CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.Mehr unter company.cewe.de. 