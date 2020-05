Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die gute Stimmung und die Kursgewinne vom Montag sind schnell wieder verflogen. An den Aktienmärkten in Ostasien dominieren am Dienstag Verkäufe, weil sich die Anleger Sorgen um den Ausbruch zweiter Infektionswellen mit dem Coronavirus machen. Tags zuvor hatten die weltweit eingeleiteten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus noch für Zuversicht gesorgt.

Unter anderem hat die Weltgesundheitsbehörde (WHO) vor einer zweiten Welle gewarnt, sollte mit den Lockerungen nicht extrem vorsichtig umgegangen werden. Zuletzt hatten neue Infektionsfälle in Südkorea und China Besorgnis hervorgerufen.

Die Vorgaben aus den USA sind derweil wenig inspirierend. Dort schlossen die Indizes wenig verändert, zwar deutlich über den Tagestiefs, aber auch klar unter den Tageshochs.

Am besten schlägt sich noch der Tokioter Aktienmarkt, der nur ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 20.376 Punkte zeigt. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der sich im vergleich zur gleichen Vortageszeit deutlicher abgeschwächt hat. In Sydney geht es dagegen mit über 1 Prozent ebenso deutlicher bergab wie in Seoul. Schlusslicht ist Hongkong, während Schanghai etwas leichter tendiert.

Quartalszahlen machen Einzelkurse

In Schanghai erhoffen sich die Marktteilnehmer frische Impulse von der auf den 22. Mai verschobenen Vollversammlung des Parlaments, bei der weitere politische Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in Zeiten der Pandemie beschlossen werden könnten. Uneinheitlich zeigen sich laut Händlern Aktien aus dem Autosektor, nachdem für April ein 21-monatiger Rückgang der Autoverkäufe gemeldet wurde. SAIC Motor verlieren 1,9 Prozent, Dongfeng Automobile gewinnen 3,0 Prozent.

In Hongkong stehen Tencent vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch weiter im Fokus. Nach dem Plus am Vortag fällt der Kurs des Internetriesen deutlich zurück um 1,6 Prozent.

In Tokio geht es für die Aktie des Reifenherstellers Bridgestone um 3,8 Prozent nach unten. Hier sorgt ein um 65 Prozent eingebrochener Nettogewinn im ersten Quartal für Verkäufe. Beim Getränkehersteller Asahi Group Holdings betrug das Minus 45 Prozent, worauf der Kurs um 0,7 Prozent fällt. Toyota und Honda zeigen sich im unmittelbaren Vorfeld ihrer Quartalszahlenbekanntgabe 2,0 bzw 3,5 Prozent schwächer.

Cimic verbilligen sich am Tag nach der Vorlage der neuesten Geschäftszahlen um gut 3 Prozent. Die Analysten von JP Morgan, Credit Suisse und UBS haben ihre Kursziele für die Aktie gesenkt. Nach Einschätzung der UBS hat die Hochtief-Tochter seinen Ausblick für 2020 zwar nicht wirklich bestätigt, aber auch nicht kassiert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.395,30 -1,21% -19,28% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.376,58 -0,07% -13,81% 08:00 Kospi (Seoul) 1.915,25 -1,04% -12,85% 08:00 Schanghai-Comp. 2.877,71 -0,59% -5,65% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.163,29 -1,78% -14,03% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.581,06 -1,16% -19,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.383,94 +0,12% -12,99% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 % YTD EUR/USD 1,0801 -0,0% 1,0806 1,0836 -3,7% EUR/JPY 116,00 -0,3% 116,34 116,20 -4,9% EUR/GBP 0,8770 +0,1% 0,8761 0,8740 +3,6% GBP/USD 1,2316 -0,2% 1,2335 1,2398 -7,1% USD/JPY 107,39 -0,2% 107,66 107,23 -1,2% USD/KRW 1226,82 +0,3% 1223,08 1219,21 +6,2% USD/CNY 7,0942 -0,1% 7,0992 7,0807 +1,9% USD/CNH 7,1070 +0,0% 7,1064 7,0907 +2,0% USD/HKD 7,7506 -0,0% 7,7506 7,7512 -0,5% AUD/USD 0,6459 -0,5% 0,6492 0,6541 -7,8% NZD/USD 0,6075 -0,1% 0,6083 0,6133 -9,8% Bitcoin BTC/USD 8.721,01 +1,8% 8.570,01 8.669,76 +21,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,37 24,14 +1,0% 0,23 -59,0% Brent/ICE 29,70 29,63 +0,2% 0,07 -53,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.701,30 1.697,35 +0,2% +3,95 +12,1% Silber (Spot) 15,53 15,60 -0,4% -0,07 -13,0% Platin (Spot) 768,25 761,00 +1,0% +7,25 -20,4% Kupfer-Future 2,38 2,38 -0,1% -0,00 -15,2%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 01:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.