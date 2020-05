The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA FR0013489739 KORIAN 20/27 CV EQ00 EQU EUR N

CA TNM2 XFRA FR0013505062 TECHNICOLOR INH. EO 27 EQ00 EQU EUR Y

CA 6XP XFRA SE0009973563 XSPRAY PHARMA AB EQ00 EQU EUR N

CA 4XY XFRA US00187Y1001 API GROUP CORP. EQ00 EQU EUR N

CA XE7C XFRA US14147L1089 CARDIFF ONCOLOG. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA UF3 XFRA US90278Q1085 UFP INDS INC. EQ00 EQU EUR N

CA CH1 XFRA VGG4645C1095 HUDSON CAP INC DL-,001 EQ00 EQU EUR N

