The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A10527 ERSTE GP BNK AG 13-20 361 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T267 DZ BANK IS.A505 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KVY7 DEKA FESTZINS ANL 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1584122920 ABG ABENEWCO 2 17/22 FLR BD00 BON USD NCA XFRA AT0000A10741 ERSTE GP BNK 13-20 FLR366 BD01 BON EUR NCA BA4C XFRA DE0001143782 BUNDANL. KPS 15.5.20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4Y95 HCOB ZSXK10 15/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SN60 LBBW GM-FLOATER 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US14913Q2J77 CATERP.FIN.SER. 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US14913Q2K41 CATERP.FIN.SER. 2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US427866AY40 HERSHEY CO. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US459200HM60 INTL BUS. MACH. 13/20 BD01 BON USD NCA XFRA US492386AU15 KERR-MCGEE 04/24 BD01 BON USD NCA PMTB XFRA US69370CAA80 PTC INC. 16/24 BD01 BON USD NCA PC9B XFRA US740189AL90 PRECISION CASTP. 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US912803AT02 US TR.STRIPS05/15/2020PRI BD01 BON USD NCA XFRA US912810EF13 US TREASURY 2020 15.05 BD01 BON USD NCA XFRA US912828ND89 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912833KZ22 US TR.STRIPS05/15/2020INT BD01 BON USD NCA XFRA XS1234366448 3M CO. 15/20 FLR MTN F BD01 BON EUR NCA R2BR XFRA XS1612956638 NATL WESTM. BK 17/20 FLR BD01 BON GBP NCA XFRA DE000DK0P0X2 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD02 BON USD NCA XFRA US298785HJ86 EIB EUR.INV.BK 17/20 BD02 BON USD NCA SJ3B XFRA US824348AT35 SHERWIN-WILLIAMS 17/20 BD02 BON USD N