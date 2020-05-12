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WKN: A0JLZ7 ISIN: NL0000009827 Ticker-Symbol: DSM2 
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BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC Chart 1 Jahr
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BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC9,513+3,77 %
BLUESKY DIGITAL ASSETS CORP0,0010,00 %
CHINA SANDI HOLDINGS LTD0,062+3,36 %
DSM NV113,85-1,17 %
GREENWAY MINING GROUP LTD0,001-33,33 %
MICRON WASTE TECHNOLOGIES INC0,050-8,39 %
PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD0,0100,00 %
RAFFLES FINANCIAL GROUP LIMITED0,1050,00 %
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