FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

GFW1 XFRA BMG2118U1018 CHIN.SANDI HLDG.LTD.HD-01

7FM2 XFRA CA59511R1082 MICRON WASTE TECHS

PM4 XFRA KYG4165L1095 GREENWAY MINING HD-,00001

YUI XFRA BMG713291091 PLANETREE INTL.DEV.HD-,01

YS6N XFRA CA09629B1076 BLUESKY DIGITAL ASSETS

1XE XFRA CA30217F3007 EXPLOREX RESOURCES INC.

618 XFRA US05684B1070 BAIN CAP.SPEC.FIN. -,001

