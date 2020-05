FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4QI XFRA KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01

QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2

A5P XFRA AU000000AGS2 ALLIANCE RESOURCES LTD.

CIJ XFRA US1265762062 CUI GLOBAL INC.NEW DL-001

6L8 XFRA US74587B1017 PULSE BIOSCIENCES DL-,001

1KPA XFRA US04300J1079 ARTARA THERAPEUT. DL-,001

