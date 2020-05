Sixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020 wie erwartetDGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Sixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020 wie erwartet12.05.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020 wie erwartet* Leichter Rückgang des Konzernvertragsbestands in den ersten drei Monaten 2020 - Deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum* Operativer Konzernumsatz und Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erwartungsgemäß unter Vorjahresniveau* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Aktionären eine Dividende von 0,90 Euro je Sixt Leasing-Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vor* Vorstand intensiviert Maßnahmen zur Reduzierung der COVID-19-Risiken und bestätigt Prognose für 2020 - Weiterhin Erholung im zweiten Halbjahr erwartet* Ende der weiteren Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Hyundai Capital Bank Europe GmbH am 20. Mai 2020 um 24 Uhr (MESZ)Pullach, 12. Mai 2020 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat sich im ersten Quartal 2020 im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Der Konzernvertragsbestand ging im Zeitraum von Ende Dezember 2019 bis Ende März 2020 leicht zurück. Der operative Konzernumsatz verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag sehr deutlich unter Vorjahresniveau. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Demnach erwartet er weiterhin eine Erholung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr.Geschäftsentwicklung in Q1 2020 Im ersten Quartal 2020 wurde insbesondere die Erweiterung des digitalen Produkt- und Serviceportfolios weiter vorangetrieben. Im Geschäftsfeld Online Retail startete Sixt Leasing über seine Online-Plattform sixt-neuwagen.de eine Vertriebskooperation mit PAYBACK zur Vermarktung eines Kia Stonic "VISION" an Privatkunden. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement wurde die Smartphone-App "The Companion" für Fuhrparkkunden weiterentwickelt und unter anderem mit der digitalen Bezahlfunktion "Shell Payment@Pump" ausgestattet. Im Geschäftsfeld Flottenleasing baute Sixt Leasing seine Kooperation mit der BSH Hausgeräte GmbH im Bereich der Elektromobilität aus.Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Online Retail fiel im Zeitraum von Ende Dezember bis Ende März leicht um 1,8 Prozent auf 43.500 Verträge, insbesondere belastet durch weitere Fahrzeugrückläufer aus der im Geschäftsjahr 2017 durchgeführten 1&1 Kampagne. Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Flottenleasing sank um 1,7 Prozent auf 39.700 Verträge. Der Geschäftsbereich Flottenmanagement verzeichnete einen Zuwachs um 1,4 Prozent auf 52.200 Verträge. Insgesamt ging der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) damit um 0,7 Prozent auf 135.300 Verträge zurück.Im Vergleich zum Ende des ersten Quartals 2019 verbuchte der Konzernvertragsbestand ein deutliches Wachstum von 7,7 Prozent. Grund hierfür war insbesondere der Anstieg des Vertragsbestands im Flottenmanagement um 24,9 Prozent, der im Wesentlichen auf die Übernahme der Flottenmeister GmbH im vierten Quartal 2019 zurückzuführen ist. Der Vertragsbestand im Online Retail erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,6 Prozent. Das Flottenleasing verbuchte einen Rückgang von 4,1 Prozent.Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,4 Prozent auf 199,3 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Verkaufserlöse zurückzuführen. Der operative Konzernumsatz (ohne Verkaufserlöse) ging um 4,5 Prozent auf 114,3 Mio. Euro zurück. Die Verkaufserlöse durch Leasingrückläufer und vermarktete Kundenfahrzeuge im Flottenmanagement sanken um 24,8 Prozent auf 85,0 Mio. Euro. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen zum einen aus dem sehr starken Vorjahresquartal mit einer sehr hohen Zahl an verkauften Leasingrückläufern im Geschäftsfeld Online Retail und zum anderen aus den Einschränkungen des stationären Kraftfahrzeughandels aufgrund der COVID-19-Pandemie.Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel in den ersten drei Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 56,3 Mio. Euro. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbuchte einen Rückgang um 20,3 Prozent auf 5,6 Mio. Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Das niedrigere EBT ist unter anderem auf den oben beschriebenen Volumeneffekt im Fahrzeugverkauf, gestiegene Marketingaufwendungen zu Jahresbeginn und erste transaktionsbedingte Kosten im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE) zurückzuführen. Die operative Umsatzrendite in den ersten drei Monaten 2020 belief sich damit auf 4,9 Prozent (-1,0 Prozentpunkte). Der Konzernüberschuss nahm um 33,4 Prozent auf 3,8 Mio. Euro ab.Dividendenvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE schlagen den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Sixt Leasing-Aktie vor (Vorjahr: 0,48 Euro). Damit bestätigt die Verwaltung die durch den Verkauf der Beteiligung der Sixt SE an der Gesellschaft und das begleitend dazu abgegebene freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der HCBE begründete Dividendenerwartung der Aktionäre. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihre Entscheidung zum Dividendenvorschlag auf Grundlage der aktuellen Geschäfts-, Investitions- und Liquiditätsplanung der Gesellschaft getroffen, die die erwarteten ökonomischen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Situation auf die Märkte und das Unternehmen der Sixt Leasing SE bereits berücksichtigt.Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Die Rahmenbedingungen für unser Geschäft sind wie erwartet anspruchsvoller geworden. Daher haben wir unsere Frühwarn-, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für den Sixt Leasing-Konzern deutlich intensiviert. Unser neuer Großaktionär HCBE wird uns dabei Rückenwind geben, unser Strategieprogramm ,DRIVE>2021' weiter erfolgreich umzusetzen. Die Mindestannahmeschwelle für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wurde bereits erreicht. Die weitere Annahmefrist endet in wenigen Tagen."Die Sixt Leasing SE ist durch ihr Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem auch im Hinblick auf die aktuelle COVID-19-Situation angemessen für die Überwachung und Steuerung des Konzerns aufgestellt. Aufgrund der anspruchsvolleren Rahmenbedingungen hat der Vorstand jedoch die Risikosteuerung intensiviert.Übernahmeangebot Aktionäre der Sixt Leasing SE können das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von HCBE noch bis zum Ende der gesetzlich vorgesehenen, weiteren Annahmefrist am 20. Mai 2020 um 24 Uhr (MESZ) annehmen. Die Mindestannahmeschwelle in Höhe von 55 Prozent wurde zum Ende der regulären Annahmefrist am 30. April 2020 um 24 Uhr (MESZ) mit einer Annahmequote von 72,84 Prozent deutlich überschritten. Der Vollzug des Übernahmeangebots steht weiterhin unter dem Vorbehalt der verbleibenden, in der Angebotsunterlage genannten üblichen Vollzugsbedingungen.HCBE, ein Joint Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc., hatte das Angebot am 21. Februar 2020 angekündigt. Die Angebotsunterlage wurde am 24. März 2020 veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE sprachen den Aktionären in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme am 6. April 2020 eine Empfehlung für die Annahme des Angebots aus. Die Stellungnahme ist im Internet auf https://ir.sixt-leasing.de/uebernahmeangebot abrufbar.Ausblick Der Vorstand erwartet gemäß der am 20. März 2020 veröffentlichten Prognose weiterhin im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 einen leichten Anstieg des Konzernvertragsbestands und einen operativen Konzernumsatz in etwa auf Vorjahresniveau. In Bezug auf das EBT rechnet der Vorstand mit einem Wert sehr deutlich unter Vorjahresniveau. Darin sind noch nicht die Aufwendungen berücksichtigt, die bei einem erfolgreichen Vollzug des HCBE-Übernahmeangebots entstehen würden. Der Vorstand erwartet den Vollzug der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2020 und rechnet in diesem Fall mit zusätzlichen einmaligen Kosten in Höhe eines hohen einstelligen Millioneneurobetrags im Jahr 2020, wovon ein Teil der Kosten in der Bilanzierung bereits im ersten Halbjahr 2020 zu berücksichtigen ist. Für die Prognose gelten auch die in der Quartalsmitteilung beschriebenen Annahmen und Unsicherheiten im Rahmen der COVID-19-Pandemie. Dazu gehört auch die Annahme, dass eine Erholung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2020 eintritt.Die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2020 kann unter http://ir.sixt-leasing.de/zwischenberichte heruntergeladen werden.---Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 824 Mio. Euro.www.sixt-leasing.deKontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.comDer Sixt Leasing-Konzern in Q1 2020 auf einen Blick1Umsatzentwicklung in Mio. Euro Q1 2020 Q1 2019 Veränderung in % Operativer Umsatz 114,3 119,7 -4,5 Verkaufserlöse 85,0 113,0 -24,8 Konzernumsatz 199,3 232,7 -14,4 Davon Geschäftsbereich Leasing 169,6 206,6 -17,9 Davon Leasingerlöse (Finanzrate) 54,9 56,4 -2,6 Davon sonstige Erlöse aus dem 46,1 47,8 -3,6 Leasinggeschäft Davon Verkaufserlöse 68,6 102,4 -33,0 Davon Geschäftsbereich 29,7 26,1 13,9 Flottenmanagement Davon Flottenmanagementerlöse 13,3 15,5 -14,1 Davon Verkaufserlöse 16,4 10,6 54,8Ergebnisentwicklung in Mio. Euro Q1 2020 Q1 2019 Veränderung in % Aufwendungen für Fuhrpark und 128,6 161,1 -20,2 Leasinggegenstände Personalaufwand 10,2 10,6 -4,2 Saldo sonstige betriebliche -4,2 -3,8 -10,7 Erträge/Aufwendungen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 56,3 57,2 -1,5 Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen 47,9 47,3 1,3 Finanzergebnis -2,8 -2,9 2,1 Ergebnis vor Steuern (EBT) 5,6 7,0 -20,3 Davon Geschäftsbereich Leasing 4,8 6,2 -22,3 Davon Geschäftsbereich 0,8 0,8 -4,7 Flottenmanagement Operative Umsatzrendite (in %)2 4,9 5,9 -1,0 Punkte Ertragsteuern 1,8 1,4 34,5 Konzernüberschuss 3,8 5,7 -33,4 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,18 0,27 -Vertragsbestand 31.03.2020 31.12.2019 Veränderung in % Konzernvertragsbestand 135.300 136.200 -0,7 Davon Geschäftsfeld Online Retail 43.500 44.300 -1,8 Davon Geschäftsfeld Flottenleasing 39.700 40.400 -1,7 Davon Geschäftsbereich 52.200 51.500 1,4 FlottenmanagementBilanzkennzahlen in Mio. Euro 31.03.2020 31.12.2019 Veränderung in % Bilanzsumme 1.443,4 1.328,9 8,6 Leasingvermögen 1.128,5 1.119,7 0,8 Finanzverbindlichkeiten 1.044,7 948,2 10,2 Eigenkapital 233,2 229,2 1,8 Eigenkapitalquote (in %) 16,2 17,2 -1,0 PunkteCash Flow in Mio. Euro Q1 2020 Q1 2019 Veränderung in % Brutto-Cash Flow 49,3 50,2 -1,9 Investitionen in Leasingvermögen 120,4 93,4 28,81 Rundungsdifferenzen möglich 2 Verhältnis EBT zu operativem Umsatz12.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 - 744 44 - 8 5169 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de