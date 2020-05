Die Corona-Rally neigt sich dem Ende zu. Der Rebound in den letzten sieben Wochen war prozentual gesehen enorm und bot vielen Anlegern die Möglichkeit, Verluste zu reduzieren und neue spekulative Positionen aufzubauen. Doch der Trend beginnt an Fahrt zu verlieren und in der zweiten Maihälfte wird sich zeigen, wie viel echte Nachfrage hinter der Rally steht.Die Gewinnmitnahmen vom Montag setzten sich heute in der Frühbörse fort. Die großen Futures liegen allesamt leicht im Minus, angeführt von den DAX und S&P 500 Futures, die beide 0,4 % abgeben.Konkurse bei US-Airlines?Ausgerechnet der CEO von Boeing kippt Öl ins Feuer. In einem Interview mit dem amerikanischen Netzwerk NBC gab Dave Calhoun zu Protokoll, dass er damit rechnet, dass eine der großen Fluggesellschaften in den USA in diesem Jahr Konkurs anmelden wird, da sich die Passagierzahlen so schwach entwickeln. Calhoun rechnet mit Schwierigkeiten ab September, wenn die Hilfen der US-Regierung auslaufen werden. Er sieht bis Ende des Jahres bestenfalls einen Anstieg der Passagierzahlen auf 25 bis 50 % des Vorkrisenniveaus.

