CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,40 (8) EUR - 'OUTPERFORM'JEFFERIES HEBT SAFRAN AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 75 (120) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR OMV AG AUF 36 (29) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT SODEXO AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 55 (75) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15,50 (16,00) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 71 (70) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 425 (450) PENCE - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 252 (251) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 103 (102) CHF - 'HOLD'RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 140 (145) SEK - 'SECTOR PERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 410 (440) PENCE - 'UNDERPERFORM'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 6,50 (5,50) EUR - 'BUY' UBS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 42 (39) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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