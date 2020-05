Da sich der Kreditmarkt inmitten der COVID-19-Pandemie einem Rekordtief näherte, war Apple (WKN: 865985) das jüngste Unternehmen, das Schulden emittierte und 8,5 Milliarden Dollar aufnahm. In einem Prospekt Anfang dieser Woche kündigte der iPhone-Hersteller ein Angebot von vier Tranchen einer Emission an, die in den Jahren 2023, 2025, 2030 und 2050 fällig werden. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich des Rückkaufs von Aktien und der Unterstützung der Dividende. ...

