So einfach es scheint, so komplex ist sie dann doch: Die Suche nach dem besten LED-Netzteil für ein bestehendes oder neues Leuchtendesign. Die erste Entscheidung: Konstantstrom oder Konstantspannung? Wenn auf der LED-Platine etwa Widerstände oder LED-Treiberbausteine den Strom begrenzen (Bild 1), ist ein Netzteil mit Konstant-Spannungsausgang (Constant Voltage / CV) notwendig. Soll die Anwendung zudem noch dimmbar sein, kommen Netzteile mit einem PWM-Ausgang ins Spiel. Bei einem PWM-Netzteil wird die Konstantspannung sehr schnell ein- und ausgeschaltet. Je nach Ein-/Aus-Verhältnis entsteht in ...

