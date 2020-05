Zürich (awp) - Die Schweizer Böse wird am Dienstag etwas schwächer gesehen. Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost werde sich die Schweiz wohl nicht ganz entziehen können, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer agierten vorsichtig. Sie dürften vor allem die Entwicklung in China im Auge behalten. An den dortigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...