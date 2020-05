Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) wurde zum Wochenstart in einer engen Spanne gehandelt, wobei es zu einem zeitweisen Unterschreiten der März-Aufwärtstrendlinie kam, so die Analysten der Helaba.Momentan sei diese unterschritten und das Chartbild lasse darauf schließen, dass es zu weiter nachgebenden Kursen kommen könnte. So stehe der MACD im positiven Bereich kurz davor, ein Verkaufssignal zu generieren. Zudem sei die Dynamik des Kursmomentums und des ADX gering. Unterstützungen würden die Analysten um 173,00 und bei 172,45/58 lokalisieren. ...

