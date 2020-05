Eigentlich waren die Eckdaten der Deutschen Post zum ersten Quartal 2020 bereits bekannt. Dennoch dürfte in der jetzigen Marktsituation die Bekanntgabe der endgültigen Zahlen womöglich für eine Neubewertung der Aktie sorgen.Im Detail: Der operative Gewinn auf Basis des EBIT wurde auf 592 Millionen € rund halbiert. Netto verdiente der Logistikkonzern nur noch 301 Millionen €. Im Vorjahr standen hier 746 Millionen € in den Büchern, also ein Rückgang im Jahresvergleich um rund 60 %. Demgegenüber konnte der Umsatz nur marginal um 1 % auf rund 15,48 Milliarden € zulegen.Corona lässt grüßenDas schwache Abschneiden erklärte der Post-Konzern wie viele andere Unternehmen auch mit den Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Dabei bezifferte er die negativen Einflüsse auf rund 210 Millionen €. Außerdem hätte die derzeitige Restrukturierung der Tochter Streetscooter mit rund 234 Millionen € belastet. Diese soll ja bekanntlich ihre Produktion zum Jahresende einstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...