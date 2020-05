Oberlunkhofen/AG (ots) - Erst letzte Woche hat der Bundesrat definiert, unter welchen Bedingungen Restaurants öffnen können. Die Frage, ob Gäste registriert werden müssen, hat dabei hohe Wellen geschlagen. Schliesslich ist es bei einer Empfehlung geblieben.SwissHelios GmbH und HotelPro4u haben in der kurzen Zeit eine Applikation entwickelt, die den Prozess für Wirtinnen, Wirte und Gäste vereinfacht. Auch andere Branchen könnten sie nutzen.Beim Entwickeln der Applikation wurde dem Datenschutz ein grosses Gewicht gegeben, damit sie den Anforderungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz genügt (DSG 235.1 vom 19. Juni 1992 - Stand 1.1.2014). Das Verwenden von Blockchain Technologie trägt dazu bei, dass lediglich die kantonalen Gesundheitsdirektionen auf Besuchsdaten zugreifen können.Die Handhabung ist denkbar einfach. Der Gast eines Restaurationsbetriebes lädt die Applikation CovidPass auf sein Smartphone und registriert sich. Die Information wird in einen sicheren, codierten QR Code umgewandelt. Persönliche Daten bleiben auf dem Telefon der Nutzerin.Der Wirt, die Wirtin laden die Applikation GastroCovid auf ein mobiles Gerät und registrieren ihr Lokal. Dabei definieren sie ein Konto, auf das die Bedienenden über eine sichere Verbindung zugreifen können. Die Serviceangestellten scannen den QR Code des Gastes oder erfassen Kundeninformationen manuell: Datum, Stunde, Tischnummer und Name der Bedienung. Diese Daten sind für den Wirt nicht zugänglich. 14 Tage später werden diese Besuchsdaten automatisch gelöscht.Die kantonalen Gesundheitsämter können eine Liste der für die Kontakt-Nachverfolgung berechtigten Personen verwalten. Wenn eine positiv getesteter Patient ihnen mitteilt, er/sie sei Gast eines Restaurants gewesen, können diese berechtigten Personen mittels eines gesicherten Schlüssels auf die Daten des Restaurants zugreifen und mit Ihrer Kontaktaufnahme beginnen. Da dies schneller und effizienter als mit Papierlisten in einem Restaurant geht, kann die Ausbreitung von Covid-19 wirkungsvoller gebremst werden.Der Prozess ist sowohl für die Restaurants als auch für die Gäste speditiv und einfach. Das ist entscheidend, damit sich die Gäste registrieren lassen und damit einen Beitrag leisten, ein erneutes starkes der Erkrankungen zu verhindern.CovidPass und GastroCovid sind ein gutes Beispiel dafür, wie Schweizer KMU in schwierigen Zeiten schnell, kreativ und zielgerichtet agieren können, in diesem Fall um dank Digitalisation die Sicherheit für uns alle zu erhöhen.Die Applikation ist ab dieser Woche auf Apple Store und Android Play Store verfügbar.Zusatzinformationwww.gastrocovid.ch (http://www.gastrocovid.ch)Fotos: https://bit.ly/Gastrovi_Photos Die Anbieter:SwissHelios GmbH, OberlunkhofenErlaubt es Firmen dank kompetenten, erfahrenen Softwarearchitekten und Entwicklern Projekte erfolgreich umzusetzen, kompetent, kreativ und erschwinglich. www.swisshelios.com (http://www.swisshelios.com).Hotelpro4u, SierreErlaubt es Hotels und Restaurants digitale Kommunikationsmittel einzusetzen, um mehr Reservationen zu generieren und den Umsatz zu erhöhen.www.hotelpro4u.com (http://www.hotelpro4u.com) Pressekontakt:SwissHelios GmbHDeutschschweiz: Erwin Peter, erwinpeter@swisshelios.com, +41 56 64011 05 / 079 403 57 52Westschweiz: Julio Salgado, juliosalgado@swisshelios.com, +41 79 79159 56Hotelpro4uWestschweiz: thierrypilet@newcom4u.ch +41 78 666 91 20Original-Content von: SwissHelios GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075830/100847769