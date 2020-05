AUDUSD kommt vor dem Widerstand ins Schwanken, CADCHF hadert ebenfalls erneut am letzten Verkaufslevel und GBPJPY zeigt sich mit einer bärischen Flagge. AUDUSD mit schwindendem Kaufinteresse vor dem Widerstand Tickmill-Analyse: AUDUSD am Widerstand AUDUSD hat es zum Wochenauftakt nicht geschafft, an die steigenden Kurse der Vorwoche anzuknüpfen. Stattdessen kam es kurz unter dem aktuellen Tagestrendhoch um 0,65700 USD zur Ausbildung einer Short-Umkehrkerze. Findet diese Bestätigung durch weiter ...

