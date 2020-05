Kent Exploration gewinnt aus Erzgang auf 100-Fuß-Ebene in Mine Rosebud Splitterprobe mit 170 g/t Au auf 0,46 mVancouver, B.C., Kanada (12. Mai 2020) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) ("Kingman" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen Aktionären der dritten von drei Teilen seiner Überprüfung historischer Analysen früherer Abbauaktivitäten und -perspektiven im Projekt Mohave zur Verfügung zu stellen.Das Projekt Mohave (das "Projekt") liegt in den Music Mountains in Mohave County, Arizona, und besteht aus 20 Lode-Claims, die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud ("Rosebud"), acht separate Gänge und einen hervortretenden Doppelgang umfassen, die sich von der nordwestlichen Ecke bis fast zur südöstlichen Ecke des Claimblocks erstrecken.In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung auf der Rosebud-Liegenschaft umfasste einen 400-Fuß-Schacht und 2.500 Fuß (762m) an Stollen, Schächten und Querschlägen.Im Jahr 1995 führte die Firma Kinntaki Resources ein Explorationsprogramm durch, bei dem 135 obertägige Proben gewonnen wurden. In den nachstehenden Tabellen sind Proben mit signifikanten Gold- und Silbergehalten, die unweit der Mine Rosebud gewonnen wurden, aufgelistet. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen haben historischen Charakter, stammen jedoch aus einem NI 43-101-konformen Report, der vom qualifizierten Sachverständigen Edward Harrington, P.Geo. erstellt wurde. Auf Basis eines Vergleichs mit früheren Berichten und Folgeberichten über das gegenständliche Konzessionsgebiet gelten die Informationen als korrekt und objektiv.Tabelle 1: Entnahme von Gesteinsproben im Umfeld der Mine RosebudProben-Nr.ProbentypMächtigkeit(Fuß)Au (g/t)(AA)Au (g/t)(grav.)Ag (g/t)(ICP)25015Splitterprobe2,01,1701,3714,925051Stichprobe9,67011,31228,525052Splitterprobe1,02,4331,54310,325054Splitterprobe1,52,1001,78337,025055Splitterprobe1,529,0001,03265,925056Splitterprobe1,50,84422,525057Splitterprobe1,014,00014,87814,725058Splitterprobe1,00,73411,925060Splitterprobe1,51,5201,3373,725061Splitterprobe1,01,0100,99413,825062Splitterprobe2,00,69211,225063Splitterprobe1,01,3801,3027,425113Splitterprobe1,00,8707,825115Splitterprobe1,5001,47445,025116Splitterprobe1,50,82726,525117Splitterprobe1,55,2705,21143,525130Splitterprobe3,02,4902,8803,9Tabelle 2: Entnahme von Gesteinsproben unweit der Linie 34+00 NProben-Nr.ProbentypMächtigkeit(Fuß)Au (g/t)(AA)Au (g/t)(grav)Ag (g/t)(ICP)25066Splitterprobe1,00,8632,625067Splitterprobe1,09,66010,2154,525068Stichprobe25,00028,0076,025075Splitterprobe1,50,7174,525077Splitterprobe1,51,6001,54314,725126Splitterprobe1,53,9504,18232,5Tabellen 1 und 2 - Ergebnisse der Gesteinsprobenahme durch Kinntaki Resources im Jahr 1995 (aus Harrington, Edward, 2005, technischer Report über das Konzessionsgebiet Rosebud, Mohave County, Arizona, erstellt für Kent Exploration Inc., 66 Seiten).Der qualifizierte Sachverständige von Kingman Minerals hat die in den Tabellen 1 und 2 aufgelisteten Ergebnisse aus der Gesteinsprobenahme 1995 nicht verifiziert. Zusätzliche Probenahmen wären erforderlich, um das Datenmaterial zu verifizieren.Widerstandsmessungen und magnetische Messungen zur Ermittlung von geophysikalischen Daten mittels induzierter Polarisation wurden vom Geophysiker D. Mark, P.Geo. durchgeführt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich entlang des Streichens und in der Tiefe unterhalb bekannter Bereiche mit Gold- und Silberanomalien eine Sulfidmineralisierung erstreckt. Es ist somit anzunehmen, dass im Rahmen von Bohrungen in diesen Bereichen möglicherweise mineralisierte Scherungszonen in der Tiefe durchteuft werden könnten. Auf Basis einer kombinierten Begutachtung der geochemischen und geophysikalischen Daten wurden sieben Zielzonen (Z1 bis Z7) ermittelt (Abbildung 3).Abbildung 1: Lageplan mit allen prospektiven geophysikalischen und geochemischen Zonen (aus Harrington, 2005).Während ein Großteil der Feldarbeiten im Jahr 1995 erfolgte und daher als historisch einzustufen ist, stammen die meisten in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen direkt aus dem NI 43-101-konformen Report, der von Edward Harrington im Jahr 2005 für die Firma Kent Exploration Inc. erstellt wurde. Der qualifizierte Sachverständige von Kingman Minerals hat die in Abbildung 1 angeführten geophysikalischen Daten nicht verifiziert. Um das Datenmaterial verifizieren zu können, müssten die magnetische Messung, die IP-Messung und die Widerstandsmessung wiederholt werden.Aufgrund der Empfehlungen von Ed Harrington P.Geo verschafften sich die Experten der Firma Kent Exploration Inc. im Jahr 2005 Zugang zur Mine und führten eine untertägige Probenahme durch. Mit Seilen und Sicherheitsausrüstung ausgestattet drangen sie über den Hauptförderstollen bis zur 100-Fuß-Ebene vor. Es war dies die erste Überprüfung einer untertägigen Probenahme seit der Untersuchung durch L.A. Bayrock in den Jahren 1983 und 1984.Abbildung 2 - Querschnitt durch die Bereiche der von Kent Exploration 2005 durchgeführten untertägigen Probenahme im südöstlichen Stollen der Mine Rosebud auf 100-Fuß-Ebene. Die Probenergebnisse sind in Tabelle 3 angeführt.Laut Harrington "lieferten sämtliche Proben anomale Werte für eines oder mehrere der Elemente Gold, Silber, Blei und Zink und gelten daher als signifikant." Hier eine Auswahl der Ergebnisse aus dem Report des Geologen aus dem Jahr 2005:Proben- Nr.ArtStandortwahreMächtigkeit (m)Analysen (ppm) oder (g/t)GoldSilberBleiZinkB373601Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,610,0165,748,614.500B373602Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,308,50088,738901455B373603Ausgewählte ProbeErzgang 100-Fuß-Ebene0,0322,123,8290B373604Ausgewählte ProbeErzgang 100-Fuß-Ebene0,0260,828,4141B373605Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,383,850113,034301095B373606Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,46170,500217,05140630B373607Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,4610,700352,026401440B373608Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,202,57080,71475535B373609Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,200,57913,6598679B373610Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,151,88587,34560799B373611Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,309,000133,021701150B373612Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,204,830168,043701345B373613Ausgewählte ProbeErzgang 100-Fuß-Ebene0,28316,3890700B373614Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,302,58016,116551095B373615keine Daten vorhandengefundene Probe6,15025,736805650B373616Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,300,84295,053903360B373617Ausgewählte ProbeHalde6,640709,013251035B373651Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,611,81024,71665901B373652Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,460,11544,6457595B373653Ausgewählte ProbeStrosse 100-Fuß-Ebene2,26018,324004400B373618Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,310,4210,251205989B373619Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,310,4818,96231030B373620Splitter-probeErzgang 100-Fuß-Ebene0,312,01114,02440989B373621Splitter-probeErzgang im Stollen0,461,1119,452960725B373622Splitter-probeErzgang im Stollen0,312,7223,610753110B373623Splitter-probeErzgang im Stollen0,236,0168,558301030B373624Splitter-probeErzgang im Stollen0,910,8912,21355766Tabelle 3 - Ergebnisse der untertägigen Probenahme im Rahmen des Explorationsprogramms 2005, das von der Firma Kent Exploration Inc. durchgeführt wurde (aus Harrington, Edward, 2005, technischer Report über das Konzessionsgebiet Rosebud, Mohave County, Arizona, erstellt für Kent Exploration Inc., 66 Seiten).Die erzreichste Splitterprobe aus der 100-Fuß-Ebene der Mine lieferte einen Goldgehalt von 170,5 g/t und einen Silbergehalt von 217 g/t auf 0,46 Meter. Der höchste Silbergehalt von 709 g/t war in einer Stichprobe aus dem Lagerbestand (Halde) enthalten.Die Ergebnisse der von Kent Exploration im Jahr 2005 durchgeführten untertägigen Probenahme wurden vom qualifizierten Sachverständigen von Kingman Minerals nicht verifiziert. Um die Probenergebnisse in Tabelle 3 verifizieren zu können, müsste man sich Zugang zu den untertägigen Abbaubereichen verschaffen und zusätzliche Probenahmen durchführen.Der Report aus dem Jahr 2005 kommt zu folgendem Schluss:- Im Rahmen der früheren, im begrenzten Umfang durchgeführten Abbauarbeiten im Konzessionsgebiet wurden sowohl eine Gold- als auch eine Silbermineralisierung definiert, die mit einer Verwerfung assoziiert sind.- Historische und aktuelle Probenahmen aus dem ober- und untertägigen Bereich deuten auf möglicherweise wirtschaftlich rentable Gold- und Silberwerte hin.- Es wurden mehrere Zonen identifiziert, in denen bekanntlich eine Gold- und Silbermineralisierung vorhanden ist.- Eine im Jahr 2005 durchgeführte untertägige Probenahme lieferte signifikante Gold- und Silberwerte und zeigte, dass der Zugang zum Hauptförderstollen und zu den untertägigen Abbaubereichen auf 100-Fuß-Ebene möglich ist und sich letztere in einem guten Zustand befinden.- Eine IP-Messung/Widerstandsmessung ergab, dass sich die Mineralisierungszonen möglicherweise entlang des Streichens unterhalb einer alluvialen Deckschicht ausbreiten und auch in der Tiefe vorhanden sind.- Die Analyseergebnisse aus einer Gesteinsprobenahme belegen, dass eine Reihe von Elementen, die üblicherweise mit einer Mineralisierung vom Porphyrtyp assoziiert auftreten, im Konzessionsgebiet Rosebud zu finden sind.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt.Über KingmanKingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralliegenschaften in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:Sandy MacDougall, Chairman & Director(604) 685-7720sandyjmacdougall@gmail.comwww.kingmanminerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kongman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com" www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA4957801083