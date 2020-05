11. Mai 2020, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/terrax-minerals-adding-value-by-more-drilling-and-increasing-existing-resource/ ) freut sich, die Ergebnisse von 10 Bohrlöchern von Sam Otto South (Link zur Karte) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Yellowknife City Gold ("YCG") in den Northwest Territories bekannt zu geben. Bisher hat Gold Terra die Untersuchungsergebnisse von 28 Bohrlöchern aus seinem Winterbohrprogramm mit 36 Bohrlöchern auf insgesamt 10.989 Metern veröffentlicht.Diese Bohrungen zielten auf den nördlichen Teil von Sam Otto Süd. Alle 10 Bohrlöcher durchschnitten eine Goldmineralisierung, was auf das Potenzial hinweist, die aktuelle abgeleitete Mineralressourcenschätzung vom 4. November 2019 (die "Mineralressourcenschätzung 2019") zu ergänzen.Zu den Höhepunkten gehören:- 1,03 g/t Au über 23 m, einschließlich 1,30 g/t Au über 12 m (TSO20-077)- 1,60 g/t Au über 11,75 m (TSO20-078)- 1,18 g/t Au über 11 m, einschließlich 1,94 g/t Au über 6 m (TSO20-074)- 1,05 g/t Au über 9 m (TSO20-076)- 1,09 g/t Au über 7 m (TSO20-068)Präsident und CEO David Suda sagte: "Unser erklärtes Ziel vor dieser Bohrkampagne war es, Kontinuität herzustellen und die aktuelle Mineralressource potenziell zu vergrößern. Die bisherigen Ergebnisse zeigen einen anhaltenden Erfolg bei der Erweiterung des Fußabdrucks des goldmineralisierten Systems Sam Otto South. Beispielsweise zeigt Abschnitt 3400N mit den heute angekündigten Bohrlöchern TSO20-074 und 077 eine sehr gute Kontinuität. Wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse der verbleibenden Bohrlöcher in der unerprobten zentralen Zone und der Hauptzone von Sam Otto zu erhalten".Technische Zusammenfassung:Die heute gemeldeten Bohrlöcher knüpften an die Bohrlöcher TSO18-037 (1,92 g/t Au auf 11,82 m) und TSO19-046 (1,36 g/t Au auf 14,00 m) am nördlichen Ende von Sam Otto South an. Diese Bohrungen, die in 50m-Zentren abgeschlossen wurden, decken über die Pressemitteilung vom 22. April 2020 hinaus weitere 250 m Streichlänge ab, die zusammen 500 m kontinuierliche Mineralisierung bis in eine vertikale Tiefe von 200 bis 250 m umfassen (Link zu den Querschnitten).Die bisher gemeldeten Bohrergebnisse zeigen eine gute Kontinuität der Goldmineralisierung mit mehr als 1 g/t und haben die mineralisierte Zone über die Grenzen der Mineralressourcenschätzung von 2019 hinaus erweitert.Die Bohrungen durchschnitten auch eine zusätzliche Mineralisierungszone in Bohrloch TSO20-075 in einer vertikalen Tiefe von etwa 300 m. Dieses Bohrloch wurde aufgrund der günstigen Geologie (in Richtung Westen) tiefer gebohrt und durchschnitt 0,54 g/t Au über 18,26 m. Diese Mineralisierung wird derzeit als ein Versatz der Hauptmineralisierungszone interpretiert, die in Zusammenhang mit mafischen Gängen steht, die entlang von Verwerfungszonen angelegt wurden. Diese mögliche Interpretation wird durch Bohrloch TSO20-079 bestätigt, das die Hauptmineralisierungszone verfehlte und Hornsteinhorizonte durchschnitt, die als stratigrafisch oberhalb des mineralisierten Zwischen-Tuff-Wirtsgesteins interpretiert werden. Dieser mögliche westliche Versatz wurde durch die IP-Untersuchungen 2020 abgedeckt, die möglicherweise zukünftige Bohrziele liefern werden.Technischer Anhang:Diese Pressemitteilung berichtet über die Untersuchungsergebnisse von 10 Bohrlöchern auf insgesamt 2.754 m, von denen 1.410 Kernproben untersucht wurden. Die Untersuchungsergebnisse reichen von nicht nachweisbarem Gold bis zu einem höchsten Gehalt von 4,17 g/t Au. Das Unternehmen fügt zertifizierte Standards und Leerzeichen in den Probenstrom ein, um die Qualitätskontrolle (QC) des Labors zu überprüfen. Bohrkernproben werden in den Kernanlagen von Gold Terra in Yellowknife mit einer Diamantsäge geschnitten. Eine halbierte Kernprobe wird im Kernkasten belassen. Die andere Hälfte der Kernprobe wird vom Gold Terra-Personal in sicher versiegelten Beuteln entnommen und zum ALS-Präparationslabor (ALS) in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben zur Goldanalyse an die ALS-Einrichtung in Vancouver geschickt. Goldproben mit einem Gehalt von >3 g/t werden auf einem 30 g Split durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Proben mit sichtbarem Gold werden zusätzlich mit einer Screen-Metallics-Methode untersucht. ALS ist ein zertifizierter und akkreditierter Labordienst. ALS fügt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Rohlinge und Zellstoffduplikate ein, und die Ergebnisse aller QC-Proben werden berichtet.Die Bohrlöcher wurden im rechten Winkel zu den Mineralisierungszonen gebohrt, und die Neigungswinkel der Bohrlöcher wurden so konzipiert, dass sie die Zonen so nahe wie möglich an der Normalen durchschnitten. Die hier gemeldeten Zonen werden so interpretiert, dass sie 85-95 Prozent der tatsächlichen Mächtigkeit ausmachen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, Chief Operating Officer, einer qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.Über das Goldprojekt von Yellowknife CityDas YCG-Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Erwerbungen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichlänge von 70 km entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anDavid Suda, Präsident und CEOTelefon: 604-928-3101 I Gebührenfrei: 1-855-737-2684dsuda@Goldterracorp.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Sam Otto Süd - DDH-Kreuzungen (Abschnitte 3300N bis 3500N)Abschnitt 3300NBohrlochDipAzimutUTM-StandortVon (m)Zu (m)Intervall (m)Au g/tOsternNorthingTSO20-068-45270639750694328679.0086.007.001.09128.00129.741.740.76165.00166.991.991.73TSO20-065-52270639795694330078.0079.001.002.36111.40117.005.600.64137.00144.007.000.64167.45171.864.410.46TSO20-073-502706398856943300184.43189.004.571.03223.00235.0012.000.44Abschnitt 3350NTSO20-064-452706398646943351180.30191.9111.610.65255.81257.812.000.84Abschnitt 3400NTSO20-077-45270639728694340110.0033.0023.001.03inkl.19.0031.0012.001.30TSO20-074-452706398366943400176.16187.1611.001.18inkl.181.16187.166.001.94200.16202.162.000.51205.16207.162.001.07298.00301.103.100.46Abschnitt 3450NTSO20-078-45270639742694345230.0041.7511.751.60inkl.30.0033.003.002.41inkl.35.0039.754.752.2755.4057.321.921.15TSO20-075-502706399206943450234.17242.658.480.44251.93262.0010.070.54383.74402.0018.260.54inkl.384.75385.751.003.62Abschnitt 3500NTSO20-079-472706397986943527Keine signifikanten ÜberschneidungenTSO20-076-492706399366943501245.26254.269.001.05 