- 54 barrierefreie Servicewohnungen in Berlin-Reinickendorf übergeben

Nach anderthalbjähriger Bauzeit hat die TERRAGON AG zwei Erweiterungsbauten mit Tiefgarage am Max-Grunwald-Haus planmäßig fertiggestellt. Der offene Immobilienpublikumsfonds "Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working" hatte das Wohnprojekt mit einer Bruttogrundfläche von 5.600 Quadratmetern in Berlin-Reinickendorf bereits 2017 von der TERRAGON AG erworben und jetzt in das Liegenschaftsvermögen übernommen.

Die barrierefreie Service-Wohnanlage für Senioren mit insgesamt 54 Wohnungen in einer Größe zwischen 42 und 90 Quadratmetern wurde vom renommierten Planungsbüro ...

