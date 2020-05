STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belasten erstes Quartal spürbar - Gerüstet für schwierigeres Marktumfeld im weiteren JahresverlaufDGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belasten erstes Quartal spürbar - Gerüstet für schwierigeres Marktumfeld im weiteren Jahresverlauf12.05.2020 / 09:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Puchheim, 12. Mai 2020STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belasten erstes Quartal spürbar - Gerüstet für schwierigeres Marktumfeld im weiteren Jahresverlauf- Update Corona-Situation: Anpassung der Geschäftsabläufe erfolgreich umgesetzt sowie auf "Neues Normal" ausgerichtet.- Solider Auftragseingang mit EUR 31,8 Mio. (Q1 VJ: EUR 28,8 Mio.); ab März 2020 Rückgänge des Auftragseingangs bedingt durch Covid-19-Pandemie deutlich spürbar.- Umsatz steigt um 1,8 % auf EUR 29,2 Mio. (Q1 VJ: EUR 28,7 Mio.) durch Konsolidierung der Infaimon-Gruppe. Schwache Rahmenauftragsabrufe belasten organisches Wachstum.- EBITDA sinkt auf EUR 1,0 Mio. (Q1 VJ: EUR 3,1 Mio.) aufgrund Rückgang des organischen Geschäftsvolumens und Währungskurseffekten.- Positiver operativer Cashflow mit EUR 1,0 Mio., liquide Mittel in Höhe von EUR 27,4 Mio. sowie Eigenkapitalquote von 65,8 % sorgen weiterhin für stabile Vermögenslage.Puchheim, 12. Mai 2020 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2020. Die Unternehmensgruppe weist insgesamt ein leichtes Umsatzwachstum aus. Organischer Umsatzrückgang und Währungseffekte belasten das Ergebnis.Kennzahlen (in Mio. EUR) 01.01.-31.03.2020 01.01.-31.03.2019 (Q1 2020) (Q1 2019) Umsatz 29,2 28,7 EBITDA* 1,0 3,1 EBIT* -0,1 2,7 EBT* -0,2 2,8 Auftragseingang 31,8 28,8 *Beträge 2019 normalisiertDie Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2020 stand mit zunehmendem Ausmaß unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2020 um 1,8 % auf EUR 29,2 Mio. leicht über den Vorjahreswert an (Q1 VJ: EUR 28,7 Mio.). Das Gesamtwachstum war durch die Konsolidierung der Infaimon-Gruppe sowie stabile oder sogar steigende Umsätzen in den Gesellschaften in Frankreich, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz geprägt, während schwache Rahmenauftragsabrufe in UK, Schweden und Deutschland zu einer insgesamt rückläufigen organischen Umsatzentwicklung geführt haben. Die Rohertragsmarge sank im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres leicht von 37,4 % im Vorjahreszeitraum auf 36,9 %, bedingt durch die Verschiebung von Umsatzanteilen und deren typische Margensituation innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe.Das derzeitige Marktumfeld bleibt aufgrund der regional mit unterschiedlichen staatlichen Beschränkungen belegten Wirtschaftsbereiche schwer einschätzbar. Der Lockdown insbesondere in China hat - auch bedingt durch entsprechende eigene Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Lieferketten - bisher nicht zu größeren Lieferengpässen geführt. Die Lagerbestände wurden entsprechend auf Kundennachfrage überprüft und leicht angehoben.Im Zuge der coronabedingten Umstellung auf teilweisen Homeoffice-Betrieb und weiterer Digitalisierungsmaßnahmen wurden rechtzeitig entsprechende Investitionen im IT-Bereich durch Cloudlösungen und modernste Cybersecurity-Infrastruktur mit Kosten in Höhe von EUR 0,3 Mio. (im Vergleich zum gesamten Kalenderjahr 2019 EUR 0,3 Mio.) umgesetzt. Diese Investitionen werden sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken.Das operative Ergebnis (EBITDA) - erstmals unbereinigt von Sondereffekten ausgewiesen - lag im ersten Quartal 2020 mit EUR 1,0 Mio. (EBITDA-Marge: 3,5 %) deutlich unter dem Niveau des Vorjahres von (normalisiert) EUR 3,1 Mio. (EBITDA-Marge normalisiert: 10,7 %). Hierbei wirkten sich der organische Umsatzrückgang sowie die im März massiv zunehmenden Währungseffekte (netto EUR 0,5 Mio.) negativ auf die Ertragslage aus. In Summe ist STEMMER IMAGING durch den positiven operativen Cashflow und umsichtige Investitionstätigkeiten weiterhin gut mit Liquidität und Eigenkapital ausgestattet.Während der VDMA für das erste Quartal 2020 von einem leicht verbesserten Marktumfeld in der industriellen Bildverarbeitung in Asien und USA berichtet, war der europäische Markt nach einem schwachen Jahresende 2019 auch im ersten Quartal zweistellig rückläufig. Diese Marktlage und der Rückgang im Auftragseingang ab Anfang März 2020 waren die Grundlage für die am 12. März 2020 veröffentlichte überarbeitete Prognose für das Geschäftsjahr 2020 sowie die Maßnahmen zur Kostensenkung, um dem erwarteten Rückgang insbesondere in den Folgemonaten zu begegnen.Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen per 30. Juni 2020 wird der Vorstand ein Update zu seiner veröffentlichten Prognose mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 105,0 bis 120,0 Mio. sowie einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 3,0 bis 7,0 Mio. geben."Die letzten Wochen waren geprägt durch große Einschnitte und Veränderungen. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern für den starken Zusammenhalt und die gute Zusammenarbeit in dieser Ausnahmesituation. Für die nächsten Quartale blicken wir auf ein schwieriger werdendes Marktumfeld. Dank unserer breiten regionalen und branchenbezogenen Aufstellung sowie unserer hohen Flexibilität sehen wir uns gut gerüstet und werden sich bietende Marktchancen kurzfristig und entschieden nutzen. Unser Kostenmanagement bleibt dabei gleichzeitig im Fokus", sagt Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG.Der Quartalsbericht der STEMMER IMAGING AG zum 31. März 2020 steht unter www.stemmer-imaging.com im Bereich Investoren als Download zur Verfügung.Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen.Kontakt: STEMMER IMAGING AG Arne Dehn Vorstandsvorsitzender Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.com www.stemmer-imaging.com12.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 