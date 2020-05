Die Party im No Brainer Club kennt derzeit wieder keine Grenzen. Mit CymaBay Therapeutics (WKN: A116DD) ist der nächste Vervielfacher eingetütet - in kaum mehr als einem Monat! Die NBC-Experten empfahlen die Aktie von CymaBay am 2. April in einer umfangreichen Monatsausgabe. Der Kurs notierte zum Empfehlungszeitpunkt bei gerade mal 1,41 USD. Die Kaufzone wurde auf 1,50 USD begrenzt und NBC-Mitglieder konnten noch tagelang günstige Stücke erwerben. Der Case geht voll auf! Die Strategie des NBC, sichere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...