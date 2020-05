Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich nach den starken Verlusten in den Vormonaten die Lage wieder etwas aufgehellt, so die Experten von Union Investment.Dank des massiven Eingreifens der Notenbanken und von fiskalischer Seite hätten sich die Märkte weiter erholen können. In diesem Zuge habe der Markt für Unternehmensanleihen im Verlauf des April kontinuierlich hinzugewonnen. Sowohl der am Markt leicht rückläufige risikolose Zins (Bundesanleihen) als auch ein deutlicher Rückgang der Risikoprämien (Asset Swap Spreads) hätten zu einer positiven Bewegung bei den Unternehmensanleihen geführt. Der für Euro-Unternehmenspapiere mit Rating Investment Grade repräsentative ICE BofA Euro-Corp.-Index sei im Berichtsmonat um 3,6 Prozent angestiegen. Die Risikoaufschläge hätten sich parallel um 49 auf 144 Basispunkte verringert. ...

