Die TeamViewer AG (ISIN DE000A2YN900) überzeugt nach einem holprigen Börsengang bereits seit einiger Zeit - und die Sonderkonjunktur durch die Pandemiemaßnahmen hat nochmals die sowieso schon beeindruckende Nachfrage nach Teamviewer-Produkten weiter beschleunigt. Vorab die Zahlen des ersten Quartals in Kürze:. Die Billings plus 75 % gegenüber dem Vorjahr auf 119,7 Mio. EUR (Q1 2019: 68,6 Mio. EUR) - Prognose wird angehoben - hierzu mehr später. Das Adjusted EBITDA plus 73 % auf 76,9 Mio. EUR (Q1 2019: 37,7 Mio. EUR). Die Adjusted EBITDA-Marge stieg auf 62 % (Q1 2019: 55 %). Oliver Steil, CEO von ...

