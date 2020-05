Die Wiener Börse hat am Dienstag im Frühhandel im Minus tendiert. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,74 Prozent auf 2.209,76 Einheiten. Damit knüpfte er den Vortag an, als er Kursverluste in einer ähnlichen Größenordnung verzeichnet hatte.Die europäischen Leitbörsen tendierten nach einer etwas tieferen Eröffnung dagegen zuletzt leicht im Plus. Insgesamt blieb das Marktgeschehen jedoch verhalten. ...

