SSR Mining Inc. und Alacer Gold Corp. gaben gestern bekannt, dass sie eine definitive Vereinbarung geschlossen haben, sich miteinander zu fusionieren. Die kombinierte Entität wird als SSR Mining Inc. weitergeführt werden und ihren Standort in Denver, Colorado und einen Geschäftssitz in Vancouver, B.C. haben.



Im Rahmen der Transaktion werden Aktionäre von Alacer 0,3246 SSR-Aktien für jede Alacer-Aktie erhalten. Dies stellt einen Preis von 8,19 CAD je Alacer-Aktie sowie Marktkapitalisierung von etwa 4 Milliarden Dollar dar.



Nach Ende der Transaktion werden SSR- und Alacer-Aktionäre jeweils etwa 57% und 43% des neuen SSR Mining besitzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken