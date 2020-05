TeamViewer zündet dank COVID-19 den Turbo

Unter Anlegern ist es fast schon zu einem Sport geworden, Aktien zu identifizieren, die nicht nur kaum Schaden durch die Coronavirus-Pandemie nehmen, sondern sogar von den Auswirkungen von COVID-19 profitieren. TeamViewer (WKN: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900) gehört zu diesen mutmaßlichen Corona-Gewinnern.

Corona sorgt für noch mehr Schub

Wie sehr der Spezialist für Fernwartungs-Software von den derzeitigen Entwicklungen rund um COVID-19 profitiert, zeigte sich an den Zahlen zum ersten Quartal 2020. Es ging sogar so weit, dass das TecDAX- und MDAX-Unternehmen seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr anheben konnte, während andere Firmen ihre Prognosen aufgrund der Unsicherheiten rund um das Coronavirus senken oder zurücknehmen.

Allerdings ist es nicht so, dass TeamViewer vor Corona nichts auf die Beine gestellt hätte. Das Unternehmen profitierte bereits von wichtigen Trends hin zu mehr Digitalisierung rund um den Arbeitsplatz. Das Coronavirus hat lediglich einige dieser Entwicklungen verstärkt.

Rosige Aussichten

Das TeamViewer-Management rechnet in 2020 mit Billings (in Rechnung gestellte Einnahmen) in Höhe von ca. 450 Mio. Euro. Zuvor hatte man sich lediglich einen Wert in Höhe von 430 bis 440 Mio. Euro zugetraut. Die Umsatzerlöse sollen mindestens bei 450 Mio. Euro (zuvor: 420 bis 430 Mio. Euro) liegen.

