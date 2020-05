Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die zuversichtliche Stimmung vom Wochenauftakt an den ostasiatischen Finanzmärkten ist am Dienstag schon wieder verflogen. An den Aktienbörsen dominierten Sorgen vor zweiten Infektionswellen mit dem Coronavirus. Tags zuvor hatten die weltweit eingeleiteten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus noch für Kauflaune gesorgt.

Unter anderem hat die Weltgesundheitsbehörde (WHO) angesichts der Lockerungen zu "extremer Vorsicht" aufgerufen. Die Regierungen müssten dafür Sorge tragen, dass Neuinfektionen schnell festgestellt und alle Kontaktpersonen von Infizierten identifiziert und isoliert werden könnten. Zuletzt hatten neue Infektionsfälle in Südkorea und China beunruhigt.

Am besten schlug sich noch der Tokioter Aktienmarkt, der nur ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 20.366 Punkte zeigte. Etwas Unterstützung kam vom Yen, der sich im Vergleich zur gleichen Vortageszeit deutlicher abgeschwächt hatte. In Sydney ging es dagegen mit über 1 Prozent deutlicher bergab wie auch in Taiwan und im Späthandel in Hongkong.

In Schanghai, wo das Marktbarometer knapp behauptet aus dem Tag ging, erhoffen sich Marktteilnehmer frische Impulse von der auf den 22. Mai verschobenen jährlich stattfindenden Vollversammlung des Parlaments, bei der weitere politische Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in Zeiten der Pandemie beschlossen werden könnten. Dass Peking ankündigte, weitere Strafzölle auf US-Produkte für ein Jahr auszusetzen, bewegte die Kurse im Späthandel nicht weiter. Unklar ist das Importvolumen der 79 Produktarten, die in Pekings neuer Zollbefreiungsliste aufgeführt sind.

Toyota nach Geschäftszahlen schwach

Uneinheitlich zeigten sich laut Händlern in Schanghai Aktien aus dem Autosektor, nachdem für April ein Rückgang der Autoverkäufe gemeldet worden war. SAIC Motor verloren 1,5 Prozent, Dongfeng Automobile gewannen dagegen 2,7 Prozent.

Keine allzu große Kursreaktion löste der Quartalsbericht von Toyota während des Späthandels in Tokio aus. Die Aktien gingen 2 Prozent schwächer aus dem Tag. Die Aktie hatte zuvor bereits knapp im Minus gelegen. Toyota berichtete in seinem vierten Geschäftsquartal einen höher als von Analysten erwarteten Gewinneinbruch und befürchtet wegen der massiven Belastungen aus der Corona-Pandemie im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz- und Gewinneinbruch. Der Umsatz dürfte 2020/21 (per Ende März) um rund ein Fünftel sinken, das operative Ergebnis sogar um 80 Prozent auf umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro. Der Konkurrent Honda legte seine Zahlen erst mit dem Ende des Aktienhandels vor. Die Aktie schloss 3,5 Prozent im Minus.

Die Aktie des Reifenherstellers Bridgestone büßte 3,9 Prozent ein. Hier sorgte ein um 65 Prozent eingebrochener Nettogewinn im ersten Quartal für Verkäufe. Beim Getränkehersteller Asahi Group Holdings betrug das Minus 45 Prozent, worauf der Kurs um 0,7 Prozent fiel.

Stark unter Druck standen Aktien aus der Schifffahrtsbranche. Kawasaki Kisen Kaisha verloren 5,8, NS United Kaiun Kaisha 5,5 und Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 3,3 Prozent.

In Hongkong standen Tencent vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch weiter im Fokus. Nach dem Plus am Vortag lag der Kurse des Internetriesen im Späthandel 0,7 Prozent zurück.

Cimic verbilligten sich am Tag nach der Vorlage der neuesten Geschäftszahlen um fast 5 Prozent. Die Analysten von JP Morgan, Credit Suisse und UBS haben ihre Kursziele für die Aktie gesenkt. Nach Einschätzung der UBS hat die Hochtief-Tochter den Ausblick für 2020 nicht wirklich bestätigt, dafür aber auch nicht kassiert.

