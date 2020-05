Der VW-Großaktionär Porsche SE hat seinen Mehrheitsanteil an der Volkswagen AG weiter ausgebaut. Bis zum 20. April seien für 81 Millionen Euro weitere 0,2 Prozent der Stammaktien erworben worden, teilte die von den Familien Porsche und Piech kontrollierte Holding am Dienstag mit. Der Anteil an den Stammaktien steige damit auf 53,3 Prozent.

