Basel (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Jahr 2020 zum Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen erklärt. Weleda nimmt den Tag der Pflegenden am 12. Mai zum Anlass, den 2500 Pflegefachkräften des Universitätsspitals Basel für ihren ausserordentlichen Einsatz zu danken.Die Mitarbeitenden des Universitätsspitals Basel (USB) haben in den letzten Wochen zahlreiche Danksagungen von Menschen aus der Region Basel erhalten. Am Internationalen Tag der Pflege, dem 12. Mai, führt das USB schon seit vielen Jahren besondere Aktivitäten für seine Pflegenden und Hebammen durch, um einerseits den Beitrag dieser Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung zu würdigen und andererseits Danke für diese Leistungen zu sagen. Dass ausgerechnet dieses Jahr Höchstleitungen von den Fachleuten dieser Berufsgruppe abverlangen würde, konnte niemand ahnen.Weleda AG, Anbieterin zertifizierter, ganzheitlicher Naturkosmetik und anthroposophischer Arzneimittel mit Sitz in Arlesheim BL, möchte diesen ausserordentlichen Einsatz der Pflegenden und Hebammen für das Gemeinwohl in Form einer kleiner Aufmerksamkeit honorieren: jede*r der rund 2500 Pflegefachkräfte erhält eine Sanddorn Handcreme als Dankeschön.Weleda, deren ganzheitliche Produkte auch im Unispital Basel verwendet werden, verfolgt mit seiner ganzheitlichen Pflegephilosophie ein Konzept, das auf der lebendigen Beziehung der Leitpflanzen zum jeweiligen Pflegebedürfnis und der sorgfältigen Auswahl von Natursubstanzen basiert. So entstehen seit bald 100 Jahren natürliche Produkte zur Stärkung des Gleichgewichts von Körper, Seele und Geist.