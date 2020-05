Medienmitteilung

Zug, 12. Mai 2020

Generalversammlung 2020: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionäre von LafargeHolcim haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge mit grosser Mehrheit genehmigt.

Aufgrund der ausserordentlichen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie (Corona Virus) und im Einklang mit den Verordnungen des Bundesrats fand die Generalversammlung ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre statt. Die Generalversammlung wurde im Board Room am Hauptsitz in Zug durchgeführt. Es wurde allen formellen, rechtlichen Bedingungen Rechnung getragen. Die Aktionäre konnten ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Thomas Ris, Ris & Ackermann Anwälte, ausüben, der 385'577'366 Namenaktien respektive 62.60 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft vertrat.

Die Aktionäre stimmten der vorgeschlagenen Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.00 pro Namenaktie der LafargeHolcim Ltd zu.

Die Generalversammlung bestätigte Beat Hess als Verwaltungsratspräsidenten. Mit Ausnahme von Paul Desmarais, Jr., der nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand, wurden alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates im Amt bestätigt. Der Verwaltungsratspräsident dankte Paul Desmarais, Jr. im Namen des Verwaltungsrates für sein grosses Engagement für das Unternehmen. Professor Dr. Philippe Block und Kim Fausing wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Der Verwaltungsrat setzt sich damit wie folgt zusammen: Beat Hess (Präsident), Oscar Fanjul (Vizepräsident), Philippe Block, Kim Fausing, Colin Hall, Naina Lal Kidwai, Patrick Kron, Adrian Loader, Jürg Oleas, Claudia Sender Ramirez, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen und Dieter Spälti.

Die folgenden Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee wurden ebenfalls bestätigt: Oscar Fanjul, Adrian Loader und Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen. Colin Hall und Claudia Sender Ramirez wurden neu in das Nomination, Compensation & Governance Committee gewählt. Oscar Fanjul bleibt Chairman des Committees.

Der Geschäftsbericht sowie die Konzern- und die Jahresrechnung des Konzerns und von LafargeHolcim Ltd wurden von den Aktionären genehmigt, ebenso der Entschädigungsbericht im Rahmen einer Konsultativabstimmung. In zwei separaten bindenden Abstimmungen unterstützten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2020 und der Generalversammlung 2021 sowie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Konzernleitungsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021.

Des Weiteren wurde Deloitte AG als Revisionsstelle für das Finanzjahr 2020 bestätigt.

Die gesamten Abstimmungsresultate der Generalversammlung sind ab heute unter www.lafargeholcim.com/agm verfügbar.

Über LafargeHolcim



LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und Lösungen & Produkte. Das Unternehmen hat die Ambition, bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen branchenweit Massstäbe zu setzen und den Übergang zum kohlenstoffarmen Bauen voranzutreiben. Mit der umfassendsten Forschungs- und Entwicklungsorganisation der Branche sollen kontinuierlich hochwertige, nachhaltige Baustoffe und Baulösungen für die weltweiten Kunden entwickelt und gefördert werden - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. LafargeHolcim beschäftigt über 70 000 Mitarbeitende in über 70 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten.

