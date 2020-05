Köln/Boston (ots) - Das Chemieunternehmen wählt Software und Dienstleistungen von Anaqua, um seine weltweiten Patent- und Markenverwaltungsprozesse zu vereinheitlichen und zu verbessern.Anaqua (https://go.anaqua.com/de/ots/Sumitomo), führender Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass das japanische multinationale Unternehmen Sumitomo Chemical (https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/company/) zur Verbesserung seines IP-Managementsystem auf die AQX-Plattform von Anaqua umsteigen wird.Sumitomo Chemical, Hersteller von Petrochemikalien, organischen Chemikalien, IT-bezogenen Chemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika, hat sich bei dem Umbau seines bisherigen IP-Management-System für Anaqua entschieden. Das Unternehmen wird künftig die neueste Version der AQX-Software von Anaqua einsetzen, um seinen gesamten IP-Management-Lebenszyklus von der Schaffung und Veröffentlichung von Innovationen bis hin zu Zahlungsdiensten für Patentgebühren zu rationalisieren. Durch die vollständig integrierte Software und Dienstleistungen der Plattform wird Sumitomo Chemical bei der weltweiten Vereinheitlichung seiner Patent- und Markenverwaltungsprozesse umfassend unterstützt. Außerdem wird die Echtzeit-Datenanalyse und Prognosefähigkeit von Anaqua dem Unternehmen dabei helfen, seine IP-Strategie zu verbessern."Wir freuen uns, ein weiteres weltweit führendes japanisches Unternehmen in der Kundengemeinschaft von Anaqua zu begrüßen. Durch unsere integrierte Software und Dienstleistungen ermöglichen wir es Sumitomo in Zukunft, seine IP-Operationen und Strategien ganzheitlich zu verwalten", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua."Sumitomo Chemical hat sich als eines der innovativsten Chemieunternehmen etabliert. AQX wird die IP-Portfoliomanager von Sumitomo Chemical dabei unterstützen, den Wert der IP-Aktiva des Unternehmens zu maximieren."Über AnaquaAnaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird die IP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften, Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient, gewinnbringende IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com (https://go.anaqua.com/de/ots/Sumitomo).Über Sumitomo ChemicalDie Sumitomo Chemical Company ist ein weltweit tätiger Chemikalienhersteller, der 1914 gegründet wurde. Die Organisation ist in den folgenden Segmenten tätig: Grundchemikalien, Petrochemikalien und Kunststoffe, Chemikalien mit Bezug zur Informationstechnologie (IT), Gesundheits- und Pflanzenschutzwissenschaften, Pharmazeutika und andere. Weitere Informationen finden Sie unter sumitomo-chem.co.jp/english/ (https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/)Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/4594792