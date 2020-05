Die Weinhandelsgruppe Hawesko hat trotz einer Sonderbelastung im Startquartal 2020 das EBIT verbessert. Erwartungsgemäß waren jedoch erste Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Inkrafttreten der gesetzlichen Beschränkungen ab Mitte März zu spüren.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) kletterte der Umsatz um 3,4 Prozent auf 123,8 Mio. Euro. Getrieben wurde das Wachstum vorrangig durch die positive Entwicklung in den Segmenten Retail und E-Commerce. Die Sparte Retail, dazu gehören Jacques' Wein-Depot sowie Wein & Co. aus Österreich, steigerte den Umsatz um 4,3 Prozent auf 45,6 Mio. Euro, beim E-Commerce verbesserten sich die Erlöse um 5,6 Prozent auf 41,3 Mio. Euro. Das EBIT erreichte trotz der geplanten Einmalaufwendungen über 1 Mio. Euro für einen Lagerumzug ...

