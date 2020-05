Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit Ausbruch der Corona-Krise sind Politiker und Zentralbanker bemüht, die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft abzumildern, so die Analysten der Helaba.Die extrem expansiven Geldpolitiken und die zahlreichen Fiskalpakete und der damit einhergehende Anstieg der Verschuldung würden eigentlich Inflationspotenzial bergen. Allerdings seien die Inflationserwartungen bislang kaum gestiegen, was wohl dem Einbruch der Ölpreise als Folge des Nachfrageschocks geschuldet sei. Dies sei auch der Grund dafür, dass die Inflation derzeit kein Thema sei. Darauf würden die heute anstehenden Preiszahlen in den USA hinweisen. Der Ölpreisrückgang und das damit einhergehende Sinken der Benzinpreise würden dafür sprechen, dass es im April gegenüber dem Vormonat zu einem deutlichen Minus gekommen sei. ...

