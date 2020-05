Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anleihen aus den Schwellenländern konnten sich nach dem starken Abverkauf im Vormonat leicht erholen, so die Experten von Union Investment.Eine insgesamt bessere Risikostimmung habe das Marktsegment unterstützt. Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index hätten Hartwährungstitel im Monatsvergleich ein Plus von 2,3 Prozent verbucht. Die Risikoaufschläge hätten sich um 16 auf 610 Basispunkte eingeengt. Starke Verwerfungen am Ölmarkt hätten nur zwischenzeitlich für einen leichten Anstieg der Spreads gesorgt. ...

