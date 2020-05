COURBEVOIE (dpa-AFX) - Dem französischen Energieversorger Engie haben im ersten Quartal das vergleichsweise warme Wetter sowie erste Effekte der Corona-Krise zu schaffen gemacht. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 3,7 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in Courbevoie mitteilte. Die Geschäfte mit Energieerzeugung in Frankreich und anderswo auf dem Kontinent gingen zurück, ebenso mit Dienstleistungen an Kunden in Frankreich. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft fiel um 6,6 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Einen konkreten Ausblick gibt es bei den Franzosen seit Anfang April nicht mehr, als sie auch die Dividende für das Vorjahr strichen. Die Aktie verlor in Paris am Vormittag 3,2 Prozent./men/mis

