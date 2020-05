Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron haben sich am Montagabend in einem Telefonat über das weitere Vorgehen angesichts der Corona-Krise abgestimmt. Ein Regierungssprecher bestätigte, "dass die Bundeskanzlerin und Frankreichs Präsident Macron gestern in einer Videokonferenz über aktuelle europäische Aufgaben gesprochen haben".

Jedoch wollte er keine Angaben zu einem Bericht machen, nach dem sich Merkel und Macron auf einen gemeinsamen Weg bei Lockerungen im deutsch-französischen Grenzverkehr verständigt hätten. "Darüber hinaus berichten wir wie üblich nicht aus vertraulichen Gesprächen der Bundeskanzlerin", erklärte er dazu lediglich auf Anfrage.

Der Newsletter "Hauptstadt Briefing" hatte geschrieben, Merkel und Macron strebten eine Lösung an, die für Staatsbürger beider Länder gleichermaßen gelte, bestenfalls sogar darüber hinaus. Nach einigen Krisen und Spannungen solle eine neue deutsch-französische Achse "der Grenzöffnungen" gebaut werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 04:43 ET (08:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.