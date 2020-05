Amazon hat seine KI-gestützte Enterprise-Suchmaschine Kendra gestartet. Damit soll die interne Suche in Unternehmen ? angepasst auf bestimmte Branchen ? verbessert werden. Ende 2019 hatte Amazon seine Cloud- und KI-gestützte Suchmaschine Kendra für den Unternehmenseinsatz angekündigt ? jetzt ist sie da. Ziel ist es, Mitarbeitern in großen Firmen bei der Suche nach internen Dokumenten und Informationen ein Google-ähnliches Erlebnis zu bieten. Dazu setzt Amazon auch auf Machine Learning, wie Techcrunch berichtet. Kendra: Suchanfragen in natürlicher Sprache Mit ...

