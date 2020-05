LPKF schließt Lizenzvertrag mit Nippon Electric GlassDGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges LPKF schließt Lizenzvertrag mit Nippon Electric Glass12.05.2020 / 11:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Garbsen, den 12. Mai 2020 - Das Technologieunternehmen LPKF Laser & Electronics AG (LPKF) hat heute einen Lizenzvertrag mit Nippon Electric Glass Co. Ltd. (NEG) über die Nutzung seiner LIDE-Technologie zur Herstellung von Deckglas, Substratglas und anderen Glaskomponenten für die Displayfertigung abgeschlossen. NEG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialglas mit Hauptsitz in Otsu, Japan. Im Rahmen des Lizenzvertrags hat NEG heute ein erstes Vitrion-System zur Auslieferung noch im laufenden Quartal gekauft.Mit dem von LPKF entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) ist es möglich, dünnes Glas schnell, präzise, und ohne Beschädigungen wie z.B. Mikrorisse zu bearbeiten. Damit ist das LIDE-Verfahren eine Grundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik wie z. B. die Displayfertigung, die Halbleiterindustrie, die Mikrofluidik oder die Fertigung von MEMS.Für LPKF ist der Lizenzvertrag ein wichtiger Schritt auf dem Weg, das Unternehmen als System-Lieferant für die Displayindustrie zu etablieren und damit eine wichtige neue Anwendung für LIDE zu erschließen. Über die Einzelheiten des Lizenzvertrages wurde Stillschweigen vereinbart. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations12.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1041859Ende der Mitteilung DGAP News-Service1041859 12.05.2020 CET/CEST